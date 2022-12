Dogecoin fête son neuvième anniversaire et se prépare à lutter contre la crypto bombe Twitter | Cryptomonnaie

Dogecoin a été extrait pour la première fois il y a neuf ans aujourd’hui, la pièce meme fête son neuvième anniversaire.

Forbes a rapporté qu’une fuite de code Twitter a révélé qu’une crypto-monnaie était en cours de développement, ce qui soulève de sérieuses questions sur l’utilité de DOGE.

Les experts en crypto-monnaie de Changelly prédisent que le prix du Dogecoin pourrait atteindre 0,10 $ en décembre 2022.

Dogecoin fête son neuvième anniversaire. Le premier bloc Dogecoin a été extrait il y a neuf ans, depuis lors, la pièce meme a connu un pic dans ses cas d’utilisation. Forbes a rapporté que le code Twitter divulgué révélait que la plate-forme de médias sociaux travaillait sur une «pièce Twitter». Les experts pensent que cela pourrait constituer une rude concurrence pour Dogecoin.

Dogecoin pourrait faire face à une rude concurrence de la monnaie Twitter

La communauté Dogecoin attend l’adoption par Elon Musk de DOGE comme crypto-monnaie pour les paiements sur Twitter. Alors que DOGE célèbre son neuvième anniversaire en tant que pièce de mème, Forbes a signalé de nouveaux développements sur la crypto-monnaie de Twitter.

Des sources techniques ont déclaré à Forbes que, selon le code Twitter divulgué, l’équipe de Musk travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui change la donne. Au milieu des spéculations sur la crypto-monnaie qui sera choisie par le PDG de Twitter, la plate-forme de médias sociaux développe une «pièce Twitter».

Le code Twitter montre que la « pièce Twitter » potentielle est en cours de développement et cela pourrait rivaliser à la fois avec Bitcoin et Dogecoin, les principaux concurrents actuels pour les paiements sur l’application de médias sociaux.

Nima Owji, propriétaire d’un compte Twitter-leaks, a déclaré à ses abonnés que :

Twitter travaille sur les pièces. Il n’est pas encore déployé ; il y a peu d’informations sur ce que c’est exactement.

Owji a partagé des captures d’écran d’une interface Twitter montrant des « pièces » comme option pour donner un pourboire aux créateurs de contenu sur la plate-forme.

Elon Musk est populairement connu sous le nom de Dogefather autoproclamé, il reste donc à voir si les «pièces Twitter» seront publiées en tant que crypto-monnaie de la plate-forme. Il n’est pas clair s’ils seraient utilisés comme une récompense pouvant être échangée contre une autre crypto-monnaie sur l’interface de l’application de médias sociaux.

Musk a soutenu l’idée des paiements sur Twitter. Lors d’une émission sur un espace Twitter, Musk a déclaré à deux millions d’auditeurs,

WeChat a beaucoup de fonctionnalités que Twitter devrait avoir. C’est en quelque sorte une évidence pour Twitter d’avoir des paiements, à la fois en monnaie fiduciaire et en crypto, et de rendre cela facile et simple à utiliser pour les gens.

Un groupe de partisans de Dogecoin sur l’application pense que la pièce Twitter est le nom de code de DOGE, en attendant plus de clarté à ce sujet.

Le prix Dogecoin se prépare à la reprise

Les experts en crypto-monnaie de Changelly pensent que le prix Dogecoin a un potentiel haussier et ont fixé un objectif de 0,109989 $ pour la pièce meme en décembre 2022. Les analystes de l’échange crypto instantané pensent que le prix Dogecoin pourrait atteindre un minimum de 0,098990 $ et un maximum potentiel de 0,109989 $ ce mois-ci.

Sur la base du tableau des prix Dogecoin ci-dessous, DOGE fait face à une résistance à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 0,105210 $, au plus haut hebdomadaire à 0,110000 $ et au plus haut mensuel à 0,158930 $. L’indice de force relative, un indicateur de momentum, a franchi le territoire neutre et se situe actuellement à 55,04, indiquant une plus grande dynamique d’achat et une position plus forte pour les acheteurs DOGE sur le marché.

Après avoir rompu la tendance baissière pluriannuelle au cours de la semaine 4 d’octobre 2022, Dogecoin a entamé une tendance haussière avec un support consécutif à 0,089930 $ et 0,070530 $. Les données techniques présentées dans le graphique indiquent une reprise continue du prix DOGE en décembre 2022.