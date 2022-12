Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: arrêt au stand avant un mouvement explosif haussier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin perd du poids, se rapprochant de son point d’inversion à 16 545 $.

Le prix d’Ethereum marque la zone de demande de 1 202 $ à 1 218 $, offrant aux investisseurs marginalisés la possibilité d’accumuler des ETH.

Le prix d’ondulation est à un point décisif, une reprise au-dessus de 0,382 $ déclenchera une montée en puissance.

Le prix du Bitcoin est à un endroit où la probabilité d’inversion est élevée. Cette baisse a également renversé Ethereum, Ripple et d’autres altcoins. Bien qu’il s’agisse d’un recul temporaire, il permettra aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir.

Le prix du bitcoin perd du poids

Le prix du bitcoin a glissé d’un sommet de 17 430 $ à un creux de 16 655 $, collectant la liquidité d’arrêt de vente restant en dessous des creux de 16 607 $. Cette évolution est un signe clair de manipulation du marché, qui, si elle est suivie d’un renversement au-dessus de 16 881 $, confirmera le début de la prochaine étape.

Une telle situation haussière pourrait voir le prix du Bitcoin relancer sa reprise à 17 593 $. Dans certains cas, ce déménagement pourrait s’étendre à 19 235 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix du Bitcoin produit un chandelier de quatre heures proche du creux de 15 894 $, cela invalidera le scénario optimiste. Ce mouvement pourrait déclencher un balayage des plus bas égaux à 15 443 $,

Prix ​​Ethereum à un niveau opportun

Le prix Ethereum a montré un retracement évident vers la zone de demande de 1 202 $ à 1 218 $. Cette décision permet aux acheteurs mis à l’écart de se manifester plus facilement. Le résultat en est visible dans l’ETH, qui s’est déjà apprécié de 1,7% jusqu’à présent.

À l’avenir, une reprise au-dessus du creux de lundi à 1 246 $ indiquera une résurgence des acheteurs. Une telle décision pourrait indiquer que la reprise du prix Ethereum est en cours. Dans ce cas, les objectifs incluent 1 280 $ et le plus haut de lundi à 1 305 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une ventilation du niveau de support de 1 195 $ invalidera la thèse haussière et pourrait faire chuter l’ETH à 1 073 $.

Le prix d’ondulation doit être prudent

Le prix d’ondulation a franchi le niveau de support de 0,382 $, indiquant une augmentation de la pression de vente. Ce mouvement doit récupérer rapidement et empêcher les vendeurs de s’amuser. Cependant, la reprise de la grande crypto est cruciale pour que le jeton de remise reprenne sa tendance haussière.

Si BTC soutient un rebond du prix XRP, permettant à Ripple de basculer 0,382 $ dans un niveau de support, cela indiquera le début d’une tendance haussière. Dans un tel cas, le jeton de remise verra un nouveau test des 0,448 $ et des obstacles suivants à 0,472 $ et 0,506 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’autre part, une ventilation du niveau de 0,360 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix Ripple. Un tel développement pourrait voir le prix du XRP baisser et retester les 0,316 $.