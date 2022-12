Nifty News: Winamp ajoute le support NFT, Atari devient physique et plus | Cryptomonnaie

Musique NFT sur Winamp

Lecteur multimédia classique compatible PC de la vieille école, Winamp a déployé la prise en charge des jetons musicaux non fongibles (NFT) basés sur Ethereum et Polygon dans la dernière mise à jour de son lecteur de bureau.

Winamp existe depuis 1997 et était l’un des lecteurs multimédias les plus populaires pour les utilisateurs de PC, mais a depuis été dépassé par Windows Media Player et l’iTunes dominant d’Apple.

Il a la réputation de prendre en charge une large gamme de fichiers multimédias, et dans la dernière annonce de mise à jour du 7 décembre, l’équipe Winamp a noté que le support NFT est officiellement en ligne et prêt à fonctionner.

Les utilisateurs peuvent désormais connecter leurs portefeuilles Metamask à partir d’une multitude de navigateurs et charger la musique intégrée dans les jetons ERC-721 et ERC-1155 frappés sur Ethereum et Polygon.

« La genèse de Winamp a toujours été une question d’accessibilité et d’innovation, et aujourd’hui nous sommes fiers de lancer le tout premier lecteur autonome lisant les NFT audio, ainsi que tout autre format existant », a déclaré le PDG de Winamp, Alexandre Saboundjian, dans un communiqué.

Il pourrait bientôt y avoir beaucoup de NFT musicaux basés sur Polygon parmi lesquels choisir. L’équipe à l’origine de la solution de mise à l’échelle Ethereum a également annoncé le 7 décembre qu’elle s’était associée à Warner Music et LGND Music pour créer une plate-forme musicale «collaborative et numérique à collectionner».

La plate-forme, baptisée LGND Music, devrait être déployée en janvier 2023 et fournira aux utilisateurs une rampe d’accès conviviale pour acheter et héberger des NFT musicaux.

Investopedia : les taxes NFT expliquées, engagez un comptable

Le site Web des médias financiers Investopedia a publié un aperçu détaillé de la législation fiscale NFT aux États-Unis, soulignant que les gens devraient probablement embaucher un fiscaliste s’ils ne veulent pas que l’Internal Revenue Service (IRS) soit à leurs trousses.

Le site Web propose une explication détaillée de style Wikipédia pour les différents termes compliqués de la finance et a finalement ajouté un guide fiscal NFT le 5 décembre.

L’un des principaux points à retenir est que l’IRS n’a pas encore publié de « directives spécifiques » sur la manière de déclarer les gains et les pertes des ventes de NFT dans les déclarations de revenus, ce qui indique qu’il existe une grande zone grise dans laquelle naviguer pour les contribuables.

Certains NFT seront probablement classés comme objets de collection s’ils sont purement axés sur l’art, tandis que d’autres utilisés à des fins utilitaires, en particulier en relation avec une utilisation commerciale « peuvent être éligibles au traitement des gains en capital ».

« L’imposition des NFT se situera quelque part entre les crypto-monnaies, qui sont imposées comme des biens et ont un taux de plus-value à long terme de 0 à 20 % en fonction du revenu, et les objets de collection, qui ont un taux de plus-value maximum de 28 % », lit le guide.

Crypto.com et les NFT de la Coupe du monde de Coca Cola

Crypto Exchange Crypto.com et le géant des boissons Coca-Cola se sont associés pour lancer un ensemble unique de NFT décrivant les cartes thermiques des joueurs des matchs de la Coupe du monde F 2022.

Selon une annonce du 5 décembre, les illustrations de la collection de 10 000 NFT sont conçues par l’artiste numérique GMUNK, qui a travaillé sur les films de science-fiction populaires Tron: Legacy and Oblivion. Cependant, une date de lancement spécifique n’a pas été détaillée.

Les cartes thermiques au football sont généralement utilisées pour montrer comment un joueur s’est comporté pendant un match, car elles indiquent la quantité de terrain qu’il couvre et les zones spécifiques dans lesquelles il a passé le plus de temps.

L’utilisation des données du jeu pour créer des œuvres d’art peut fournir une nouvelle façon de créer des objets de collection à partir d’événements sportifs majeurs.

Le nouveau concept d’Atari : l’art physique

Le géant japonais du jeu vidéo Atari s’est associé à la société d’impression à la demande Pixels.com pour déployer un concept révolutionnaire autour des illustrations NFT imprimées.

Alors que certains peuvent être heureux de regarder leur art Atari NFT numériquement, d’autres apprécient les œuvres d’art physiques.

À cette fin, selon une annonce du 6 décembre, les détenteurs d’Atari NFT peuvent désormais connecter des portefeuilles basés sur Ethereum à Pixels et les transformer en impressions encadrées ou en affiches.

Ceux qui ne possèdent pas de NFT Atari peuvent également cliquer avec le bouton droit de la souris et enregistrer les images de ces NFT spécifiques, puis les imprimer via Pixels de toute façon.

Autres nouvelles intéressantes

La société de divertissement numérique, de blockchain et de gamification Animoca Brands a obtenu une participation majoritaire dans la plate-forme de jeu métaverse musicale Pixelynx basée à Los Angeles.

Un tribunal chinois de la ville de Hangzhou a déclaré que les collections NFT sont une propriété virtuelle en ligne qui devrait être protégée par la loi chinoise.