First Mover Asia: Bitcoin maintient sa perche de 17 000 $ au milieu des préoccupations liées à la hausse des taux | Cryptomonnaie

AUSSI: Sam Reynolds écrit que l’Asie est prête pour une banque à grande échelle et compatible avec les crypto-monnaies, en particulier si les États-Unis outrepassent la réglementation de l’industrie à la suite de la récente débâcle FTX.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin, Ether et autres cryptos majeurs se sont échangés latéralement, quoique légèrement au vert.

Insights: L’Asie est prête pour une banque à grande échelle et compatible avec les crypto-monnaies.

Des prix

Bitcoin observe et attend de son perchoir de 17 000 $

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

De James Rubin

Bitcoin a passé une autre journée à regarder et à attendre.

La plus grande crypto-monnaie en valeur de marché s’échangeait récemment juste au-dessus de 17 000 $, en hausse d’un peu de point de pourcentage au cours des dernières 24 heures et à peu près autour de son niveau des deux dernières semaines, alors que les investisseurs continuaient de peser les indicateurs économiques suggérant que la banque centrale américaine avait encore du travail à faire sur le front de l’inflation. La BTC est restée attachée à la poignée de 17 000 $ qu’elle a saisie il y a huit jours lorsque des signes indiquaient que la Réserve fédérale se retirait de sa politique ultra monétaire.

Mais dans un discours prononcé au Brookings Institute le 1er décembre, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque pourrait augmenter ses taux d’intérêt plus haut que prévu en 2023, même si elle envisageait d’abaisser sa prochaine hausse de taux plus tard ce mois-ci par rapport à son tarif actuel de 75 points de base. (bps) passe à 50 bps. « La réponse positive du marché au discours de Powell suggère que les conditions macro joueront toujours un rôle substantiel dans la découverte des prix de BTC », a écrit mardi Arcane Research, qui fournit une analyse des tendances des actifs numériques, dans une newsletter.

Arcane a ajouté, cependant, qu’indépendamment de la réaction aux remarques de Powell, les marchés sont restés « sans direction … car BTC a passé les 6 premiers jours de décembre à flotter dans une fourchette de négociation étroite proche de 17 000 $. Le ralentissement du marché se reflète dans des volumes de négociation fortement réduits dans marchés au comptant et dérivés, et le mois dernier semble avoir poussé les acteurs du marché à hésiter [away from] le marché de la cryptomonnaie. »

Ether a récemment changé de mains à environ 1 260 $, en légère hausse depuis lundi, à la même heure. La plupart des autres altcoins majeurs étaient récemment dans le vert avec AXS, le jeton de la plate-forme de jeu Axie Infinity, en hausse de plus de 4,5 % pour poursuivre une récente poussée. SUSHI, le jeton d’échange décentralisé Sushiswap a perdu plus de 10%. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a grimpé de 0,33%.

Dans un schéma de plus en plus courant, les prix de la cryptomonnaie se sont éloignés des indices boursiers américains, qui ont chuté au milieu des inquiétudes inflationnistes et des incertitudes macroéconomiques qui ont tourmenté 2022. Le Nasdaq, riche en technologies, a plongé de 2 % et le S&P 500, avec sa forte composante technologique, a chuté de 1,4 %.

Arcane a écrit que le calme de plus d’une semaine sur le marché de la cryptomonnaie est dû à « un exode de commerçants » suite à l’effondrement du géant de l’échange de crypto FTX. « Le marché de la cryptomonnaie s’est principalement négocié comme un organisme coordonné au cours de la semaine dernière, comme en témoignent tous les indices qui se négocient dans un environnement très plat », a écrit Arcane.

Dans une analyse de marché envoyée par e-mail, Mark Conners, responsable de la recherche chez le gestionnaire d’actifs numériques 3iQ, a noté de manière encourageante que les institutions ont « doublé la promesse de la blockchain et des actifs numériques, malgré le dépôt par FTX de la protection contre la faillite du chapitre 11 et d’autres contagions ». Mardi, Reuters a rapporté que Goldman Sachs (GS), l’une des plus grandes banques d’investissement au monde, cherchait à dépenser des dizaines de millions de dollars dans des sociétés de cryptomonnaie dont les valorisations ont été durement touchées par l’implosion de FTX.

Connors de 3iQ a également souligné la nouvelle offre d’actifs numériques axée sur la vente au détail de Fidelity et les commentaires du PDG de BlackRock, Larry Fink, sur le potentiel de DeFi et un éditorial du Financial Times du PDG de BNY Mellon, Robin Vince, qui a appelé à « adopter l’innovation des actifs numériques » et a écrit qu' »un Un cadre réglementaire est nécessaire, mais une grande partie du fondement existe déjà et peut être étendue à partir de la réglementation des actifs traditionnels. Il y a une voie à trouver.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA +2,8% Divertissement Solana SOL +1,3% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +0,7% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN −2,7 % L’informatique Dogecoin DOGE −2,0 % Devise Cosmos ATOME −1,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

L’Asie prête pour une banque compatible avec les cryptos

Par Sam Reynolds

Les vendeurs à découvert tournent autour de Silvergate Bank, préoccupés par son exposition au FTX et la chute des prix des actifs numériques. Mais si l’exposition de la banque à l’échange FTX est limitée, son problème est qu’elle dépend entièrement de la réglementation américaine.

Bien que Silvergate n’ait aucun prêt en cours à FTX, l’échec de l’échange cryptomonnaie ne représente que 10 % des 11,9 milliards de dollars de dépôts totaux de la banque. Ce n’est pas le pire des cas, mais la concentration des dépôts inquiète certains vendeurs à découvert : Coinbase, Paxos, Crypto.com et Kraken sont les prochains plus gros clients de la banque.

Le plus petit rival de Silvergate, Signature, semble être conscient du problème et a récemment annoncé son intention de réduire son exposition à la cryptomonnaie. Les investisseurs signalent qu’il est plus que jamais temps de réduire l’exposition à la cryptomonnaie, car l’action de Silvergate a sous-performé le bitcoin lui-même, ainsi que KRE, un ETF bancaire régional qui détient des actions dans de nombreuses banques de taille similaire.

(TradingView)

Et tous les principaux clients de Silvergate sont basés aux États-Unis. Pour une banque spécialisée dans une classe d’actifs théoriquement décentralisée, le portefeuille de la banque est fortement centralisé autour du régime réglementaire américain.

La réponse réglementaire exacte à l’effondrement de FTX n’a ​​pas encore été écrite. Mais les législateurs sont impatients de comprendre ce qui s’est passé, et il a été question d’établir des garde-fous importants pour s’assurer que ce qui s’est passé ne se reproduise plus.

Nous pouvons tous convenir que la structure FTX-Alameda était problématique, mais les législateurs sont tenus de regarder au-delà de cela et de faire ce qu’ils peuvent pour restreindre fortement le futur commerce de crypto aux États-Unis. 2023 et au-delà – et Silvergate va devoir faire face à cette réalité beaucoup plus réglementée.

Mais les États-Unis ne sont pas le seul régime réglementaire en ville. Autour de l’Asie, il existe des pays et des territoires dotés de règlements beaucoup plus favorables à l’industrie qui offrent une clarté réglementaire, une absence dont de nombreuses parties prenantes américaines se sont plaintes.

Bien sûr, certains comme Singapour découragent le commerce de détail, mais compensent avec une forte concentration d’institutions et de family offices qui font du commerce. Ensuite, il y a la Thaïlande, qui interdit les pièces de monnaie meme et certains jetons non fongibles (NFT), invoquant un manque de substance, mais ne décourage pas le commerce de détail de crypto si les règles peuvent être suivies.

« … Pour protéger les consommateurs, nous avons besoin de directives réglementaires pour les entreprises qui garantissent la confiance et la transparence. Il y a une raison pour laquelle la plupart des échanges de crypto sont à l’étranger – les entreprises n’ont aucune indication sur la façon de se conformer ici aux États-Unis », a tweeté le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans mi-novembre.

« Comparez cela avec Singapour, qui a un cadre de licence, une taxonomie de jetons définie, et bien plus encore. Ils peuvent réglementer de manière appropriée la cryptomonnaie car ils ont fait le travail pour définir à quoi ressemble le » bon « et savent que tous les jetons le sont ‘ t titres (malgré ce que [SEC Chair Gary Gensler] insiste) », a-t-il ajouté dans un tweet de suivi.

Si la crypto se déplace progressivement vers l’étranger en raison d’une réglementation excessive réactionnaire aux États-Unis, Silvergate n’y sera pas exposé.

Au lieu de cela, les banques crypto-friendly à l’étranger, comme la SCB thaïlandaise (qui investit activement dans l’infrastructure cryptomonnaie) ou DBS occuperont ce créneau. Ce n’est pas difficile à reproduire, après tout : Silvergate a développé sa position sur le marché en n’étant pas extérieurement hostile à la cryptomonnaie comme les autres banques. Quelques concurrents ont déjà fait leur apparition, comme le First Digital Trust (FDT) de Hong Kong, qui désigne directement Silvergate comme concurrent.

Le marché est prêt à évoluer, reproduisant Silvergate dans un environnement plus propice au crypto trading.

Événements importants

21 h 30 HKT/SGT (13 h 30 UTC) Produit intérieur brut de l’Union européenne sa (Annuel)

2 h 30 HKT/SGT (18 h 30 UTC) Décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Canada