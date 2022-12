La crypto sera réglementée comme des valeurs mobilières – le patron de l’ICE et le sénateur Warren | Cryptomonnaie

Le projet de loi de la sénatrice Elizabeth Warren vise à confier le contrôle à la SEC, imposant de nouvelles obligations aux entreprises de cryptomonnaie centralisées, ce que Jeffrey Sprecher pense être bon pour la cryptomonnaie.

La plupart des crypto-monnaies sont susceptibles d’être réglementées en tant que valeurs mobilières aux États-Unis selon le PDG d’Intercontinental Exchange Inc (ICE), Jeffrey Sprecher et la sénatrice Elizabeth Warren.

L’accent renouvelé sur la réglementation des crypto-monnaies en tant que valeurs mobilières vient à la lumière de la récente implosion de FTX, qui a effacé d’innombrables milliards du marché, mis les fonds des consommateurs dans les limbes et aigri la réputation de la crypto auprès des régulateurs et des fonctionnaires.

S’exprimant le 6 décembre lors de la conférence sur les services financiers de Goldman Sachs Group Inc, Sprecher – dont ICE exploite la Bourse de New York – a déclaré avec confiance que les actifs cryptomonnaies « vont être réglementés et traités comme des valeurs mobilières ».

Il a fait valoir que cela se traduirait en fin de compte par une bien plus grande protection des consommateurs et une surveillance réglementaire des bourses et des courtiers centralisés :

Qu’est-ce que cela indique? Cela indique plus de transparence, cela indique des fonds de clients séparés, le rôle du courtier en tant que courtier sera supervisé et les échanges seront séparés des courtiers. Le règlement et la compensation seront séparés des échanges.

Sprecher a également fait valoir qu’une nouvelle réglementation n’était pas nécessairement nécessaire pour la cryptomonnaie, car les cadres juridiques sont déjà en place en termes de sécurité et ils « vont simplement être mis en œuvre plus fermement ».

Le sénateur Warren veut faire claquer le fouet

La sénatrice sceptique en cryptomonnaie Elizabeth Warren travaille sur un projet de loi sur la cryptomonnaie qui donnerait à la Securities and Exchange Commission (SEC) dirigée par Gary Gensler l’essentiel de l’autorité réglementaire sur l’espace cryptomonnaie.

Selon un rapport du 7 décembre du média en ligne Semafor, qui cite deux sources anonymes proches du sujet, le projet de loi sur la cryptomonnaie de Warren en est encore à ses débuts mais vise à couvrir une foule de questions, notamment la fiscalité, la réglementation, la sécurité nationale et le climat.

Warren chercherait à imposer des obligations réglementaires telles que des états financiers audités et des exigences de capital de type bancaire en particulier.

Bien que des détails spécifiques sur le projet de loi n’aient pas été divulgués, Alex Sarabia, un porte-parole de Warren a confirmé avec Semafor que le sénateur se tourne vers la SEC.

« Elle travaille sur la législation sur la cryptomonnaie et estime que les régulateurs financiers, y compris la SEC, disposent d’un large pouvoir existant pour réprimer la fraude cryptomonnaie et le blanchiment d’argent illégal », a déclaré Sarabia.

Il y a eu un débat de longue date parmi les régulateurs sur les actifs cryptomonnaies qui devraient appartenir à la catégorie d’une marchandise ou d’un titre, avec Bitcoin BTC ↑ 17 033 $

étant le seul actif à être unanimement considéré comme une marchandise en raison de sa nature véritablement décentralisée.

Ether ETH ↓ 1 262 $ a également été parfois discuté comme une marchandise, mais avec beaucoup plus de recul. Notamment, le chef de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, est récemment revenu sur sa vision de l’ETH comme une marchandise lors d’un discours lors d’un événement cryptomonnaie sur invitation uniquement à l’Université de Princeton. Il croit maintenant que Bitcoin détient ce statut.

Dans le monde de la cryptomonnaie, le fondateur de MicroStrategy et maximaliste de Bitcoin, Michael Saylor, est allé encore plus loin en appelant essentiellement à la fermeture de tous les actifs cryptomonnaies qui ne sont pas BTC, car il a affirmé qu’ils « commettent une fraude en valeurs mobilières ».

Lors d’une apparition le 6 décembre sur le podcast PDB, Saylor a réitéré son opinion selon laquelle des actifs tels que Ripple XRP ↑ 0,38 $, ETH et Solana SOL ↓ 14 $ sont tous des titres non enregistrés car ils ont été émis et contrôlés par des entités centralisées.

Peignant un scénario qu’il aimerait voir, le fervent maxi BTC a noté que « la meilleure chose pour le monde serait que la SEC ferme tout ».

Les utilisateurs de Twitter se sont bien sûr moqués de lui pour avoir fait de tels commentaires :