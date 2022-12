Le prix du Bitcoin doit reculer avant que le BTC n’explose à 20 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient à 17 130 $ après une baisse de 3,3 %.

Une poursuite de la baisse est probable, jusqu’à ce que BTC atteigne 16 500 $.

L’invalidation de la thèse haussière se produira lors de la rupture du niveau de support de 15 984 $.

Le prix du Bitcoin montre un début clair d’une vague corrective dans son parcours pour retester un obstacle critique. Ce retrait est nécessaire car il permet aux acheteurs de récupérer et de démarrer une nouvelle étape.

Le prix du Bitcoin s’en tient au plan

Le prix du bitcoin a augmenté de 9 % au cours des six derniers jours et a établi un sommet local à 17 430 $. En conséquence, BTC subit un retracement qui semble s’être arrêté autour de 16 881 $. Les investisseurs doivent s’attendre à une poursuite de cette tendance à la baisse, envoyant la grande crypto à des niveaux de support ultérieurs à 16 709 $ et 16 545 $.

Un rebond de la barrière de 16 545 $ est probable là où le prix du Bitcoin formera le troisième plus bas. La tendance haussière qui en résulte propulsera BTC vers le premier obstacle important à 17 593 $, là où la grande crypto a formé un creux après le crash de juin.

Le renversement de cet obstacle dans un plancher de support ouvrira la voie au prix du Bitcoin pour atteindre le prochain niveau de résistance important à 19 235 $, qui a vu le volume le plus élevé échangé en 2022, également connu sous le nom de point de contrôle (POC).

Bien que peu probable, dans certains cas, le prix du Bitcoin pourrait retester le niveau psychologique de 20 000 $ à l’aide d’un élan haussier résiduel.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Quelles que soient les perspectives haussières, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à rester au-dessus de 16 545 $, ce sera le premier signe de faiblesse des acheteurs. Un manque d’élan haussier cohérent pourrait faire baisser le BTC au niveau de support suivant à 15 984 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de ce niveau invalidera la thèse haussière du prix du Bitcoin en produisant un plus bas plus bas. Un tel développement pourrait voir le gros crash crypto à 15 443 $.