Polygon s’associera-t-il à Warner Music pour lancer une plate-forme de musique web3 augmentera-t-il le prix de MATIC ? | Cryptomonnaie

Polygon est l’une des principales chaînes de blocs dans l’espace des contrats intelligents et de la finance décentralisée (DeFi). C’est également un leader sur le front des jetons non fongibles (NFT), ce sur quoi Warner Music Group s’appuiera pour développer la première plate-forme musicale en son genre.

Dans une annonce mardi, Warner Music Group a déclaré que la plate-forme LGND Music sera officiellement lancée en janvier 2023. Formée en partenariat avec LGND.io, un constructeur de plate-forme de commerce électronique et interactive, la plate-forme s’appuiera sur Polygon pour ses besoins en blockchain.

Selon l’annonce, le lancement de la plateforme s’accompagnera d’une collaboration avec Spinnin Records, un label de Warner Music Group. LGND Music est destiné à être une plate-forme NFT et de collection numérique qui prendra en charge les objets de collection numériques de n’importe quelle blockchain dans un «lecteur propriétaire». Justifiant le choix de Polygon comme blockchain de base, l’annonce disait,

« Pour garantir une expérience transparente aux utilisateurs, la plate-forme sera construite sur Polygon, offrant des frais de gaz inférieurs et des transactions plus rapides dans un environnement ouvert, sans autorisation et durable. »