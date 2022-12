Prédiction de prix Luna Classic: LUNC loin du fond alors que les investisseurs continuent de vendre | Cryptomonnaie

Le prix Luna Classic de Terra a chuté de 13 % après un pic de tendance haussière au début du mois.

Une précédente consolidation du triangle a éclaté à la hausse, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’action des prix LUNC.

Une violation du niveau de 0,00016000 $ pourrait déclencher un événement de balayage des plus bas de 16 %.

Le Luna Classic de Terra est sorti d’une consolidation liée à la gamme à partir de décembre. Les investisseurs ont rapidement déclenché leurs ordres de vente pendant le mouvement haussier et ont depuis forgé une forte tendance à la baisse. Si le LUNC ne détient pas de support proche des niveaux actuels, un événement de liquidation pourrait avoir lieu.

Le prix de la Luna Classic baisse fortement

Le prix Luna Classic de Terra a récemment montré une hausse de la volatilité. Après une semaine d’action congestive sur les prix près de la zone de prix de 0,00016000 $, LUNC a produit une soudaine hausse de 16 %. Le 2 décembre, les traders ont rencontré leur match alors que le dernier sommet de la tendance haussière a été produit à 0,00019437 $. Les baissiers se sont rapidement emparés de la tendance, entraînant une perte de 13 % de la valeur marchande dans le processus.

Le prix Luna Classic se négocie actuellement à 0,00016897 $, car les baissiers ont réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. La moyenne mobile simple sur 21 jours se situe en dessous du prix d’enchères actuel et attend le premier nouveau test après la rupture réussie du taureau lors du rallye de 16%.

Les traders doivent se rappeler que le triangle de consolidation, évalué tout au long du mois de novembre, a éclaté à la hausse. Sur la base de l’action classique des prix et de la théorie des vagues d’Elliott, les consolidations triangulaires sont généralement le dernier schéma affiché avant un retournement du marché. Parce que le triangle a éclaté vers le nord, le potentiel de la tendance haussière de Luna Classic pourrait être plafonné et devoir baisser davantage.

La première preuve que la tendance à la baisse se poursuivra sera affichée si les baissiers peuvent marquer la zone de liquidité de 0,00016000 $. Une nouvelle baisse ciblant le plus bas de novembre à 0,00013359 $ aurait de bonnes chances de se produire à la suite de la violation susmentionnée.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire si les haussiers peuvent produire un modèle d’inversion près de la zone de prix actuelle et franchir le niveau de 0,00018000 $. Ce faisant, les traders pourraient se réorienter vers le nord et viser le plus haut du 2 décembre à 0,00019437 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 15% par rapport au prix actuel de Luna Classic.