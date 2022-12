Un sénateur américain suggère que Silvergate a commis des actes répréhensibles avec FTX alors que la banque se qualifie de « victime » | Cryptomonnaie

Le sénateur Warren a demandé des réponses à Silvergate sur sa participation au transfert des fonds des clients FTX à Alameda.

Silvergate s’est défendu contre les allégations réaffirmant la coopération pour remettre les pendules à l’heure.

Plus tôt cette semaine, la banque a également dû confirmer une exposition minimale à BlockFi, qui a déposé son bilan la veille.

Silvergate a été au centre de la peur, de l’incertitude et du doute (FUD) ces derniers jours. Issu de BlockFi, le FUD s’est étendu à la connexion de Silvergate à l’échange FTX, désormais en faillite. Conformément à la même, le sénateur américain Elizabeth Warren, John Kennedy et Roger Marshall ont soulevé leurs doutes.

Silvergate fait l’objet d’un examen minutieux

Silvergate s’est retrouvé dans la ligne de mire des sénateurs américains lundi alors que les législateurs ciblaient la banque dans une lettre. Les sénateurs ont interrogé la banque cryptomonnaie sur son rôle dans la médiation du transfert de fonds entre FTX et Alameda Research, sa société sœur. La lettre indiquait,

« [There are] rapporte que M. Bankman-Fried «a secrètement transféré quelque 10 milliards de dollars de fonds de clients à son véhicule de négociation, Alameda Research3», pour financer des «paris risqués», violant à la fois les lois américaines sur les valeurs mobilières et les propres conditions de service de FTX.

Selon la lettre, les sénateurs exigent des réponses sur la relation de Silvergate avec FTX, car la banque avait précédemment déclaré que son association se limitait aux dépôts. Cependant, Silvergate n’a pas précisé avec quelles autres entités de l’écosystème FTX la banque entretenait des relations. Cela a été révélé dans l’affaire de faillite de FTX, où il a été révélé que Silvergate avait des affiliations avec Alameda, FTX.US, FTX Europe et le Japon.

En réponse à cela, Silvergate a publié une déclaration disant,

« Nous avons reçu la lettre du sénateur Warren et nous sommes impatients de répondre à ses questions de manière ouverte et transparente. Comme beaucoup d’autres, Silvergate a été victime de l’apparente mauvaise utilisation des actifs des clients par FTX et Alameda Research et d’autres erreurs de jugement et nous pensons que notre pleine coopération contribuera à rétablir les faits quant à notre rôle dans l’écosystème des actifs numériques.

Pas le premier rodéo

La lettre de lundi des sénateurs n’est pas la première instance qui a exigé une clarification de Silvergate, car la semaine dernière, elle a dû faire de même en réponse au dépôt de bilan de BlockFi.

Le 29 novembre, un jour après le dépôt, Silvergate a annoncé son exposition à la société de prêt, bien que minime. La banque a déclaré qu’elle n’avait pas non plus investi dans BlockFi et que la plate-forme de Silvergate avait été conçue pour gérer le stress et la volatilité, en tant que telle, sans impact significatif.