Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Anticiper les zones cibles du marché baissier | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a perdu 16 % de sa valeur marchande en novembre et a depuis augmenté de 9 %.

Le prix Ethereum montre un peu plus de force sur le marché par rapport à Bitcoin.

Le prix du XRP a le potentiel d’un rallye de 14% si la zone de résistance récemment franchie maintient son support.

Le marché de la cryptomonnaie a produit un léger recul à contre-tendance après le bastion baissier de novembre. Maintenant, les données techniques montrent un élan décroissant pendant la hausse de la tendance haussière. Une autre vente sur le marché pourrait être une mauvaise nouvelle pour le début de 2023.

Le prix du Bitcoin n’est pas convaincant

Le prix du bitcoin perd de son élan alors qu’un rallye à contre-tendance s’arrête près de la barrière de 17 000 $. En novembre, les baissiers ont produit une baisse du marché de 16 %, établissant un nouveau creux annuel à 15 546 $. Maintenant, le mouvement haussier de 9% montre des signaux qui justifient l’inquiétude.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 984 $. Depuis la rupture du nouveau plus bas annuel, le plus grand afflux de chandeliers et de volumes appartient aux baissiers. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la baisse de novembre montre la zone de congestion en cours juste en dessous du niveau de retracement de 38,2 %. L’échec du taureau à marquer le niveau peut être considéré comme une démonstration de la force de la force baissière.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Si les conditions du marché persistent, le nouveau plus bas annuel pourrait devoir faire l’objet d’un nouveau test. Un deuxième objectif sera la zone de liquidité de 14 900 $ qui est restée non aucitonée depuis 2020. Les haussiers devront franchir le niveau de 38,25 % de Fib pour invalider les perspectives baissières et justifier de viser des objectifs plus élevés.

Le prix Ethereum a du potentiel

Le prix de l’Ethereum a augmenté de 20 % après avoir subi une baisse de 36 % en novembre. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la tendance baissière de novembre montre que les représailles haussières sont plus fortes que celles de Bitcoin. Les traders ont réussi à franchir le niveau de fib de 38,2%, et bien que la première tentative n’ait pas provoqué de rallye supplémentaire, il y a une bataille en cours près d’une zone de support précédemment cassée à 1 250 $.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 248 $. L’indicateur de volume montre un effet effilé, la vente a moins de transactions que la bougie du 30 novembre qui a traversé la zone de support et le niveau Fib.

Si les haussiers peuvent maintenir un support au-dessus de la zone de support reconquise, viser les niveaux de 50% et 61.% de Fib serait une transaction justifiable. Le scénario haussier créerait un potentiel d’augmentation allant jusqu’à 13% par rapport à la valeur marchande actuelle de l’ETH.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Une cassure sous la bougie engloutissante haussière du 30 novembre qui a percé la zone de support à 1212 $ invaliderait le potentiel haussier. Si le plus bas de la bougie est franchi, les baissiers pourraient rediriger vers le sud et viser le plus bas de novembre à 1 075 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 14 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Le prix XRP maintient une position haussière

Le prix du XRP se consolide après avoir cassé la structure du marché à la hausse au cours de la dernière semaine de novembre. Le 6 décembre, le jeton de remise numérique continue de planer au-dessus d’une ligne de tendance brisée qui a servi de résistance tout au long du mois de novembre lorsque le XRP s’est échangé entre 0,33 $ et 0,38 $.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,39 $. L’indicateur de profil de volume montre que la force haussière s’estompe malgré l’augmentation de la valeur marchande. Les haussiers testent la moyenne mobile simple sur 21 jours comme support après avoir perdu le support de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours le 1er décembre.

À l’heure actuelle, appeler à une entrée baissière serait prématuré et peu judicieux. Les haussiers ont encore le potentiel de remonter de 13 % dans la zone de support cassée d’octobre à 0,44 $. La première preuve d’annulation du potentiel haussier serait un chandelier quotidien proche de la fourchette de novembre.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Une clôture en chandelier à 0,375 $ ou moins créerait un scénario pour cibler l’autre côté de la fourchette de négociation de novembre à 0,33 $. Le prix du XRP diminuerait de 15 % si ladite action sur les prix devait se produire.