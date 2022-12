Le régulateur financier britannique sollicite des commentaires sur le processus d’approbation des publicités couvrant la crypto | Cryptomonnaie

Les sociétés de cryptomonnaie trouveront probablement plus difficile et plus coûteuse de faire approuver leur matériel promotionnel au Royaume-Uni si les propositions avancées par le régulateur financier du pays sont acceptées.

La consultation de deux mois de la Financial Conduct Authority (FCA), qui a débuté mardi, suggère de limiter le nombre d’entreprises en mesure d’approuver les communications marketing. Il retirerait l’autorité d’approbation aux sociétés autorisées en vertu de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers et exigerait un niveau d’autorisation supplémentaire pour permettre à la FCA de surveiller cette activité de plus près.

« Historiquement, nous avons vu trop de promotions non conformes approuvées puis communiquées par des entreprises non autorisées aux consommateurs de détail », a déclaré la consultation.

Les sociétés de cryptomonnaie seront touchées par tout changement réglementaire résultant de la consultation si le projet de loi sur les services et marchés financiers qui est en cours d’examen au Parlement devient loi sous sa forme actuelle. Les modifications récentes du projet de loi exigeraient que les publicités des entreprises de cryptomonnaie soient approuvées par une entreprise agréée par la FCA, ce qui pourrait créer un goulot d’étranglement.

Le nombre de candidatures « avec une compétence et une expertise suffisantes pour approuver les promotions financières des actifs cryptomonnaies sera limité dans un premier temps », a indiqué la consultation. Il s’attend à ce que le nombre augmente avec le temps.

Le Trésor, le bras financier du gouvernement britannique, devrait également lancer une consultation dans les semaines à venir sur la manière dont il envisage de réglementer l’industrie de la cryptomonnaie. Cela devrait donner à la FCA plus de conseils sur la façon dont la crypto s’intégrera à ses règles de promotion.

La FCA consulte pour savoir si une entreprise qui souhaite être autorisée à approuver des promotions doit être vérifiée pour avoir «des systèmes, des contrôles et des processus adéquats en place» et si elle est en mesure de conserver les enregistrements des promotions financières qu’elle souhaite superviser, qui il est capable de vérifier qu’ils respectent les règles de la FCA et peut évaluer la viabilité de ce que l’entreprise fait de la publicité.

La FCA peut également exiger que les entreprises d’approbation rendent compte deux fois par an de leur activité d’approbation. Ils peuvent également être tenus d’informer le régulateur lorsqu’ils approuvent, modifient ou retirent l’approbation d’une promotion financière dans les sept jours suivant cette décision.

« Ces propositions garantiront que ceux qui approuvent les publicités disposent de l’expertise appropriée et sont tenus responsables des promotions qu’ils signent », a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive des marchés à la FCA, dans un communiqué.

La FCA attend des réponses d’ici le 7 février 2023.