Le prix de Solana est toujours sur la bonne voie pour 18,66 $ après le hoquet de la session américaine de lundi | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est toujours stable, remontant après le glissement de lundi.

SOL a pu contenir les pertes tout en réalisant de petits gains.

Attendez-vous à un peu de retard avant que 15,07 $ ne cassent et que 18,66 $ restent le niveau de profit.

Le prix de Solana (SOL) franchit discrètement une barrière technique clé qui a exercé une pression à la baisse. Bien que la cassure ne se soit pas accompagnée d’une cassure violente, SOL pourrait encore survivre à la séance de négociation volatile aux États-Unis. Les traders ont pu rester et ont pu être vus cochant 15,07 $ avec un peu de retard alors que le rallye final pour 2022 est toujours en cours.

Les traders SOL doivent être prudents à mesure qu’ils avancent

Le prix de Solana voit les traders prendre un niveau très intéressant au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge qui a été présente pendant la majeure partie de 2022 et a agi comme un axe en déclin, avec SOL se négociant à ses côtés. Bien que le moment ait été particulièrement étrange, alors que les marchés mondiaux étaient en retrait, le prix de Solana s’est négocié sur cette ligne de tendance descendante rouge et semble haussier pour une autre hausse. Avec l’indice de force relative (RSI) toujours très modéré, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles SOL pourrait pousser plus haut dans les prochains jours.

SOL doit d’abord faire face à 15,07 $, qui est le premier niveau supérieur qui n’a pas été testé depuis la mi-novembre. Une fois que les traders sont en forme et suffisamment forts pour casser et clôturer au-dessus de ce niveau, ils pourraient même ajouter à leurs positions si un petit fondu est en cours pour tester le support à ce même 15,07 $. À partir de là, environ 25 % des gains sont ouverts à la prise, avec 18,66 $ comme niveau critique à tester.

Graphique journalier SOL/USD

Après le coup de fouet de lundi, le risque provient désormais de tout point de données en provenance des États-Unis qui pourrait réserver une surprise à la hausse. Une économie trop forte n’est pas bonne pour lutter contre l’inflation à ces niveaux de pointe et nécessite donc que l’économie, et par conséquent ses points de données, redescendent. La déchirure des marchés boursiers lundi était due à une reprise du sentiment. Avec les chiffres de l’inflation américaine à venir la semaine prochaine, un autre pic indiquerait une chute vers 10 $ avec une grande déception sur les marchés mondiaux.