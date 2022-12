Goldman Sachs chercherait à acheter des sociétés de cryptomonnaie après l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Alors que les valorisations des sociétés de cryptomonnaie sont affectées par la récente débâcle de FTX, la société de services financiers Goldman Sachs cherche à intervenir et à investir des millions pour acheter ou investir dans des sociétés de cryptomonnaie alors que les prix sont bas.

Dans une interview avec le média grand public Reuters, Mathew McDermott, un cadre chez Goldman Sachs, aurait déclaré que les grandes banques voient des opportunités dans l’espace alors que l’effondrement de FTX a mis en évidence le besoin de plus de réglementation au sein de l’industrie.

L’exécutif a ajouté que l’entreprise voit actuellement des opportunités dont le prix est « plus raisonnable » et fait déjà preuve de diligence raisonnable sur certaines sociétés de cryptomonnaie.

Commentant la débâcle FTX, McDermott a également noté qu’en termes de sentiment, le marché a connu des revers. Cependant, le directeur financier traditionnel a souligné que bien que FTX soit devenu un « enfant d’affiche » de l’espace, la technologie sous-jacente à l’industrie « continue de fonctionner ».

La crise de liquidation de FTX et la saga des faillites ont bouleversé l’espace crypto depuis début novembre. L’effondrement de FTX continue d’avoir un effet domino, affectant les entreprises axées sur la cryptomonnaie qui ont une certaine exposition à l’entreprise assiégée. Pour cette raison, les investisseurs institutionnels comme Goldman recherchent des opportunités d’acheter et d’investir à des prix plus bas tandis que les effets de FTX font baisser les valorisations.

Pendant ce temps, une banque numérique basée au Royaume-Uni a interdit les achats de crypto pour ses utilisateurs. Pour cette raison, ses clients ne pourront pas acheter de Bitcoin (BTC 17 010 $) ou d’autres cryptos. En dehors de cela, les utilisateurs ne pourront pas non plus recevoir de transferts depuis des plateformes d’échange de crypto.

Alors que l’effondrement du FTX a fait reculer l’espace en termes d’intérêt, certains acteurs institutionnels travaillent à stimuler l’adoption institutionnelle. Le 6 décembre, la société de cryptomonnaie SEBA Bank s’est associée à la société de services financiers HashKey Group pour accélérer l’adoption institutionnelle de la cryptomonnaie à Hong Kong et en Suisse.