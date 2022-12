La domination du Bitcoin stagne après la faillite de FTX alors que les investisseurs se retirent de BTC | Cryptomonnaie

Le taux de domination du Bitcoin est stable à 40 %, contrairement à son record de fortes hausses en période de tension sur les marchés.

Le 5 décembre, l’ajustement de la difficulté de minage de Bitcoin a chuté de 7,32 %, ce qui en fait la plus grande réduction de difficulté en 2022.

Le prix du bitcoin a généré des gains de près de 5 % au cours de la semaine dernière, les commerçants ayant retiré le BTC des bourses.

La domination du Bitcoin (BTC) a stagné ces derniers temps alors que les investisseurs retirent des capitaux du marché de la cryptomonnaie. Dans les cycles précédents, la domination de Bitcoin a fortement augmenté pendant les périodes de stress. Cependant, plusieurs développements en novembre 2022 ont entraîné un exode des investisseurs du marché. Fait intéressant, le plus grand actif par capitalisation boursière a connu sa plus forte réduction de difficulté minière, 7,32 %, le 5 décembre.

La difficulté de minage de Bitcoin chute de 7,32 % : voici ce que cela indique

Bitcoin, le plus grand actif cryptomonnaie par capitalisation boursière et populaire comme valeur refuge pour les investisseurs en période de crise géopolitique, a connu une forte réduction des difficultés. Le 5 décembre, à une hauteur de bloc de 766 080, l’ajustement de la difficulté de minage de Bitcoin a chuté de 7,32 %. Il s’agit de la plus grande réduction des difficultés d’exploitation minière en 2022.

La difficulté actuelle est d’environ 34,24 billions. Il restera à ce stade pendant les deux prochaines semaines ou 2 016 blocs. Les mineurs éteignent les machines pour survivre au marché baissier car il ronge la rentabilité de l’extraction de Bitcoin.

Difficulté de minage de Bitcoin

Le récent ajustement est le plus grand changement à la baisse des difficultés minières depuis juillet 2021, lorsque plusieurs mineurs se sont déconnectés et ont migré de la Chine vers l’Occident. Avant son interdiction minière, la Chine était le plus grand centre minier de Bitcoin au monde.

La difficulté de minage de Bitcoin s’ajuste automatiquement en fonction du hashrate, ou de la puissance de calcul en ligne, afin de maintenir à peu près stable le temps nécessaire pour miner un bloc BTC. Lorsqu’il y a un grand nombre de mineurs en ligne, la difficulté grimpe et vice versa.

Au second semestre 2022, les mineurs de Bitcoin ont connu une baisse de leurs revenus avec l’effondrement des prix de BTC. Les prix de l’électricité ont augmenté, augmentant le coût de l’extraction de Bitcoin, et la rentabilité a donc été considérablement réduite.

De grands producteurs comme Core Scientific (CORZ) et Argo Blockchain (ARBK) ont été touchés par des pénuries de liquidités, tandis que Compute North a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. Selon l’indicateur de prix de hachage de Louxor, la rentabilité de l’exploitation minière a chuté d’environ 20 % au cours du mois dernier.

La domination du Bitcoin stagne à 40%, de nombreux investisseurs quittent la crypto

L’effondrement de l’échange FTX et la faillite qui a suivi ont provoqué un bain de sang dans la crypto en novembre. Alameda Research de Samuel Bankman-Fried, une société commerciale, et 190 entités liées ainsi que l’échange FTX ont déposé le bilan du chapitre 11.

La bourse doit 3,1 milliards de dollars à ses créanciers et reste actuellement insolvable. Alors que la contagion s’est propagée aux prêteurs de crypto, à d’autres bourses et aux sociétés de trading de crypto, de nombreux fonds spéculatifs sont soit au bord de la faillite, soit déjà déposés en novembre.

L’effondrement de l’échange FTX est similaire à une banque en crypto, induisant la peur parmi les acteurs du marché et chassant complètement plusieurs investisseurs de l’écosystème de la crypto-monnaie. Pendant les événements du cygne noir et les périodes de crise géopolitique, les investisseurs se tournaient vers Bitcoin comme valeur refuge, ce qui a entraîné une augmentation de la domination du BTC.

Cependant, ce cycle, la tendance a changé et la domination du Bitcoin est restée stagnante à 40 %. Au cours du mois dernier, près de 1,8 milliard de dollars de Bitcoin ont quitté les échanges. Les investisseurs se tournent vers l’auto-garde et retirent la BTC des bourses, tandis que plusieurs autres ont transformé leurs avoirs en espèces et ont quitté leurs positions tout en subissant de lourdes pertes.

Domination du bitcoin

Wes Hansen, directeur du trading et des opérations du fonds crypto Arca, a déclaré à Coindesk,

La BTC n’a pas surperformé la baisse ces derniers mois, de sorte que les investisseurs ne la considèrent plus comme une valeur refuge. Plus largement, les événements de novembre 2022 ont ébranlé la confiance de beaucoup d’investisseurs dans cet espace. Lors des cycles précédents, les investisseurs se tournaient vers BTC pour se protéger de la baisse lorsque le marché chutait. Mais en raison de l’ampleur des scandales de cette année et de leurs répercussions considérables, de nombreux investisseurs ne se tournent pas vers BTC, car ils quittent simplement l’espace entièrement.

Le prix du bitcoin se prépare pour un prochain renversement

Le prix du Bitcoin a généré des pertes de 20,3 % pour les détenteurs au cours du mois dernier. Une évaluation du graphique des prix BTC indique que l’actif ne peut pas rester survendu longtemps. Un renversement de la tendance des prix du Bitcoin est imminent.

Comme le montre le graphique des prix Bitcoin ci-dessous, il y a eu des inversions de tendance en 2016 et 2019. Une tendance similaire est apparue au cours des derniers mois de 2022.

Indice des prix BTC/USD

Gert van Lagen, un analyste crypto, est optimiste sur Bitcoin. L’expert pense qu’une cassure au-delà de 18 100 $ validerait la thèse d’accumulation de Wyckoff. La théorie de Wyckoff décrit les éléments clés de l’évolution des tendances des prix qui sont marqués par des périodes d’accumulation et de distribution. L’analyste technique prédit un rallye prolongé de Bitcoin.