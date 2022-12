Bitcoin perd à nouveau de la volatilité | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin n’a une fois de plus pas réussi à remonter la pente, et son taux de change est tombé à 17 000 $, autour duquel il languit depuis le début du mois. La raison de la baisse était la pression sur les marchés en raison de données économiques relativement bonnes, ce qui a accru la spéculation selon laquelle la Fed devrait aller plus loin dans la hausse des taux que prévu.

Nous notons que le marché de la cryptomonnaie a récemment connu une volatilité très modérée par rapport aux actions, ayant raté une grande partie du rallye des deux derniers mois mais ne ressentant pas non plus le type de pression que les actions subissent depuis début décembre.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a baissé de 1 point mardi, à 25, et est passé au statut de « peur extrême ». La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a chuté de 1,9 % à 853 milliards de dollars.

La volatilité supprimée sur le marché des crypto-monnaies pousse les acteurs du marché à rapprocher les ordres stop du prix actuel. Une baisse en dessous de 16 000 $ (-6 %) pourrait dévaster les positions des spéculateurs, retardant une éventuelle reprise du marché de plusieurs mois. En revanche, une hausse au-dessus de 18K$ (+6%) pourrait ouvrir une voie directe vers 21K$.

Les teneurs de marché professionnels devenant moins actifs vers la fin de l’année, il deviendra de plus en plus facile de faire osciller le prix dans les deux sens (voire dans les deux sens).

Contexte de l’actualité

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont chuté de 11 millions de dollars la semaine dernière après une sortie de 23 millions de dollars la semaine précédente. Les investissements en Bitcoin ont augmenté de 11 millions de dollars et Ethereum a chuté de 4 millions de dollars. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont chuté de 11 millions de dollars. Le volume des transactions était de 753 millions de dollars, contre une moyenne de 2 milliards de dollars il y a un an, ce qui suggère un faible engagement des investisseurs, a noté CoinShares.

Le courtier en crypto-monnaie Genesis Global Capital a atteint 1,8 milliard de dollars de dettes et devrait continuer de croître, a rapporté CoinDesk. Messari estime que la plateforme doit lever au moins 500 millions de dollars pour éviter la liquidation.

Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence, estime que les crypto-monnaies traversent maintenant leur dernière phase avant de toucher le fond. Cependant, il dit qu’il sera difficile pour les investisseurs et les entreprises de survivre à cette phase.

Un tribunal chinois a statué que les jetons non échangeables (NFT) sont des biens virtuels qui doivent être protégés par la loi.