Jim Cramer exhorte les investisseurs à vendre des avoirs en crypto, dit que XRP, Cardano, Dogecoin et MATIC pourraient aller à 0 $ | Cryptomonnaie

Jim Cramer, hôte de Mad Money sur CNBC, a exhorté les investisseurs en crypto à vendre leurs avoirs avant l’effondrement à venir en 2023.

Cramer pense que XRP, Cardano, MATIC et Dogecoin sont prêts pour une nouvelle baisse et pourraient atteindre 0 $.

Cramer a mis en garde les investisseurs contre le fait de rester dans des actifs spéculatifs pendant que la Réserve fédérale américaine resserre sa politique monétaire.

Jim Cramer est une personnalité de la télévision américaine et animateur de l’émission Mad Money sur CNBC. Cramer a exhorté les investisseurs le 5 décembre à vendre leurs avoirs en crypto avant qu’il ne soit trop tard. Le millionnaire pense que les principales crypto-monnaies comme Ripple (XRP), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) et Dogecoin (DOGE) pourraient bientôt s’effondrer à 0 $.

Lisez également: Le jalonnement Chainlink sera mis en ligne dans moins de 48 heures, LINK surpassera-t-il les altcoins?

Jim Cramer a mis en garde les commerçants de crypto contre la détention de crypto-monnaies

Jim Cramer, une personnalité de la télévision américaine avec une valeur nette de 150 millions de dollars, est l’hôte de l’émission Mad Money de CNBC. Cramer a conseillé aux investisseurs de vendre leurs avoirs en crypto pendant qu’il était temps de quitter le marché. Le millionnaire pense que les marchés pourraient plonger en 2023 et que les actifs numériques pourraient chuter à 0 $.

Cramer aurait déclaré :

Vous ne pouvez pas vous en vouloir et dire : « hé, il est trop tard pour vendre ». La vérité est qu’il n’est jamais trop tard pour vendre une mauvaise position. Et c’est ce que vous avez si vous possédez ces soi-disant actifs numériques.

Cramer a déclaré aux investisseurs qu’il n’est jamais trop tard pour vendre des crypto-monnaies et quitter le navire alors que les prix sont toujours considérés comme élevés. Selon Cramer, les actifs spéculatifs pourraient baisser alors que la Réserve fédérale américaine continue de resserrer sa politique monétaire.

Le resserrement de la politique monétaire est mis en œuvre lorsque la banque centrale lutte contre la hausse de l’inflation. Lorsque la politique monétaire est resserrée, les taux d’intérêt sont augmentés par la banque centrale et la masse monétaire est réduite. Les investisseurs se retirent des actifs à risque comme le Bitcoin et les altcoins en réponse aux mesures de la Fed.

XRP, Cardano, MATIC et Dogecoin pourraient passer à 0 $ selon Cramer

Cramer a nommé des crypto-monnaies comme XRP, Cardano, MATIC et Dogecoin et a déclaré qu’elles pourraient chuter à 0 $ lors de la prochaine récession. L’hôte de Mad Money a mis en garde les investisseurs contre le fait de rester dans des actifs spéculatifs et a déclaré que les investisseurs ne devraient pas être dupés par la capitalisation boursière gonflée de certaines pièces.

Cramer a critiqué Tether (USDT), un stablecoin avec une capitalisation boursière de 65,57 milliards. La personnalité millionnaire de la télévision a déclaré: