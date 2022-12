Le chien de garde des consommateurs américain sonde les entreprises de cryptomonnaie sur les publicités trompeuses | Cryptomonnaie

La Federal Trade Commission enquête sur plusieurs entreprises de cryptomonnaie anonymes sur une éventuelle faute dans la publicité d’actifs numériques.

Plusieurs entreprises de cryptomonnaie font face à une enquête de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis sur d’éventuelles publicités trompeuses ou trompeuses concernant les crypto-monnaies.

Selon un rapport du 6 décembre de Bloomberg, la porte-parole de la FTC, Juliana Gruenwald, a déclaré que le chien de garde enquêtait sur « plusieurs entreprises pour une possible faute concernant les actifs numériques ».

Gruenwald n’a pas fourni plus de détails sur les entreprises qui faisaient l’objet de l’enquête ou sur ce qui avait déclenché l’enquête.

Cependant, la publicité et la promotion trompeuses ont été un sujet tendance aux États-Unis cette année.

En octobre, la star de la télé-réalité Kim Kardashian a été condamnée à une amende par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour avoir « vanté sur les réseaux sociaux » le jeton cryptomonnaie EthereumMax (EMAX) sans révéler qu’elle avait été payée 250 000 $ pour le promouvoir.

En novembre, le quart-arrière de la NFL Tom Brady et le meneur de jeu de la NBA Stephen Curry auraient fait partie d’un groupe de célébrités confrontées à une enquête du régulateur financier du Texas sur leur promotion de l’échange de crypto maintenant en faillite, FTX.

La FTC est une agence indépendante des États-Unis qui a été créée pour protéger le public contre les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales par le biais de l’application de la loi, de la recherche et de l’éducation.

Plus tôt cette année, ils ont envoyé une alerte concernant une escroquerie cryptomonnaie avec trois composants clés, un imitateur, un code QR et un crypto ATM où les victimes seront invitées à envoyer de l’argent.

Ils ont également révélé dans un rapport du 6 juin que près de la moitié de toutes les escroqueries liées à la cryptomonnaie provenaient des plateformes de médias sociaux en 2021, et jusqu’à 1 milliard de dollars en crypto ont été perdus par les escrocs tout au long de l’année.

Cointelegraph a contacté la FTC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

À l’échelle mondiale, plusieurs organismes de surveillance financière et d’application de la loi ont également activement tenté de lutter contre les publicités cryptomonnaies trompeuses.

En mars, l’Advertising Standards Authority (ASA) basée au Royaume-Uni a émis un avis d’exécution à plus de 50 entreprises faisant la publicité de la cryptomonnaie, leur demandant de revoir leurs publicités pour s’assurer qu’elles respectent les règles.

En août, le groupe de surveillance des consommateurs basé aux États-Unis, Truth in Advertising, a appelé 19 célébrités pour avoir prétendument fait la promotion de jetons non fongibles (NFT) sans divulguer leur lien avec les projets.

Le régulateur financier australien a également tiré des coups de semonce dans l’industrie de la cryptomonnaie concernant les tactiques publicitaires trompeuses.

En octobre, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé une procédure civile contre la société australienne BPS Financial Pty Ltd (BPS) pour des allégations « trompeuses » concernant son jeton Qoin.