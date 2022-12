Ether devient inflationniste à mesure que l’utilisation du réseau ralentit | Cryptomonnaie

Le taux d’inflation positif actuel indique que le volume d’éther frappé dépasse désormais la quantité brûlée.

Le récit déflationniste d’Ether a pris fin au moins temporairement.

Les données d’ultrason.money montrent que l’émission nette d’Ether (ETH) – le taux d’inflation annualisé – est passée à 0,07 % – après avoir précédemment chuté en dessous de zéro au milieu de la volatilité du marché liée à l’effondrement de l’échange de crypto FTX. Une augmentation conséquente de l’utilisation du réseau Ethereum avait conduit à des millions de dollars de crypto se déplaçant en chaîne.

Mais le taux d’inflation positif actuel indique que le volume d’éther frappé dépasse désormais la quantité brûlée. L’offre a augmenté de 0,14% à un taux annuel au cours des sept derniers jours, selon Ultrasons.money.

Nick Hotz, vice-président de la recherche de la société de gestion d’actifs numériques Arca, a attribué le retournement déflationniste de l’ETH à un manque d’activité de réseau qui a entraîné une réduction de la demande.

« Immédiatement après FTX, il y avait des tonnes de demandes à échanger sur les échanges centralisés et décentralisés en raison de la volatilité », a déclaré Hotz à CoinDesk. « Dans les semaines qui ont suivi, cela s’est estompé et il y a maintenant très peu de demande pour utiliser des échanges ni centralisés ni décentralisés. »

Les observateurs du marché de la cryptomonnaie s’attendaient largement à ce que la fusion d’Ethereum, qui a fait passer le protocole de la plate-forme du protocole de preuve de travail (PoW) à un protocole de preuve de participation (PoS) plus économe en énergie le 15 septembre, deviendrait déflationniste. La mise à niveau a en théorie éliminé les récompenses de minage et de jalonnement totalisant environ 1 600 ETH par jour, soit une baisse de 90 % des nouvelles émissions.

Mais le taux d’inflation d’Ethereum dépend également d’un mécanisme distinct connu sous le nom de proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP)-1559, où les frais payés pour les transactions sur le réseau sont «brûlés» ou éliminés de la circulation. L’EIP-1559 est essentiellement lié à la quantité d’éther brûlée avec l’utilisation du réseau : plus il y a de transactions sur la blockchain, plus d’ETH est brûlé.

Selon les données d’Etherscan, la quantité d’ETH brûlée a grimpé jusqu’à 5 000 ETH en un jour après que l’implosion de FTX a déclenché la nervosité du marché. Maintenant, le taux de combustion a ralenti à environ 1 200 ETH par jour.

Le graphique quotidien de l’éther brûlé montre un ralentissement de l’éther brûlé depuis la mi-novembre. (Etherscan)

Hotz estime que le mécanisme n’est ni inflationniste net ni déflationniste net, mais qu’il crée plutôt « un approvisionnement crédible et stable en ETH » et voit « davantage d’adoption d’Ethereum via des activités de couche 2 ».

« Cela ressemble beaucoup à ce que fait la Réserve fédérale avec l’économie américaine : elle réduit la masse monétaire lorsque l’économie est chaude, et vice versa », a-t-il ajouté. « C’est ce que fait EIP-1559. C’est un peu l’idée, surtout après la fusion.

Au moment de la publication, l’ETH s’échangeait autour de 1 265 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures.