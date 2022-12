Binance profite de l’effondrement de FTX alors que l’activité de trading augmente de 30% en novembre | Cryptomonnaie

Binance a dominé le volume des échanges sur le marché des changes, qui a augmenté à 705 milliards de dollars le mois dernier.

Binance est devenu une entité clé de l’industrie avec les initiatives Proof of Reserves et Industry Recovery Fund.

Le prix de Binance Coin pourrait envisager une reprise de 14 % s’il parvient à récupérer le niveau de résistance de 311 $.

Binance est connu comme le plus grand échange de crypto-monnaie pour son volume de transactions quotidien, mais au cours des dernières semaines, il s’est même justifié comme l’un des plus grands acteurs du marché de la crypto. Suite à la vente de toutes ses participations FTT et à l’effondrement ultérieur de FTX, Binance s’est imposé.

Binance voit la croissance

Binance a noté une augmentation significative du volume quotidien échangé au cours du mois de novembre. La chute de FTX a déclenché une augmentation de la participation des utilisateurs, profitant à certains des plus grands échanges, notamment Binance, Coinbase, Kraken, etc.

Selon la newsletter du fournisseur de données cryptomonnaies Kaiko, le volume mensuel échangé a augmenté de 23 % pour atteindre 705 milliards de dollars. Cependant, ce bond a été principalement mené par Binance, dont l’activité de trading a enregistré une hausse de 30 % le mois dernier. Au fil du temps, cela devrait encore gonfler car Binance est actuellement en position de force. Le bulletin d’information justifiait cela comme,

« Binance peut en bénéficier, bien qu’elle n’ait pas de siège officiel, car elle a projeté une image de force à travers la crise avec la meilleure liquidité de tout échange centralisé. »

La preuve de la même chose est visible dans les initiatives prises par Binance au cours des deux dernières semaines. Binance a créé le fonds Industry Recovery Initiative (IRI) pour soutenir les projets touchés par la crise de liquidité due à la chute de FTX. L’échange de crypto-monnaie à lui seul a alloué plus d’un milliard de dollars au lancement et a également encouragé d’autres acteurs de l’industrie à faire de même.

Binance a également initié la tendance à la transparence en proposant la publication de Proof of Reserves des fonds des clients. La bourse a suivi les discussions et a affiché ses réserves de Bitcoin au ratio de 101%, couvrant 9,48 milliards de dollars de fonds clients avec des réserves évaluées à plus de 9,59 milliards de dollars.

Le prix de Binance Coin pour marquer une légère hausse

Le prix de Binance Coin ne semble pas progresser actuellement. Cependant, les signaux haussiers plus larges du marché pourraient déclencher une reprise de l’actif. L’altcoin se négocie actuellement à 288 $, se rapprochant de son niveau de support immédiat à 284 $.

Si le prix de Binance Coin rebondit sur ce support et dépasse 297 $, il pourrait envisager 311 $ comme prochain objectif. Inverser 311 $ dans un plancher de support permettrait à BNB de lancer un rallye vers 328 $, marquant une augmentation de 14 % du prix.

Graphique BNB/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Binance Coin perd le support à 284 $, il se répercutera, étiquetant potentiellement le support à 274 $ et 264 $. Cependant, si BNB enregistre un chandelier quotidien en dessous de 264 $, cela invaliderait la thèse haussière, avec une baisse anticipée pour l’altcoin étiquetant 249 $.