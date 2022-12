Trajectoire de décembre de Dogecoin | Cryptomonnaie

Dogecoin a maintenant traversé un renversement de tendance, après sa forte hausse et son recul au cours de la seconde moitié d’octobre et de la première moitié de novembre. En octobre, DOGE a entamé un rallye massif, gagnant plus de + 150% en seulement cinq jours. Environ la moitié de ces gains ont été abandonnés maintenant, certains commerçants ayant réservé leurs bénéfices. À la mi-novembre, Dogecoin a connu une période de consolidation entre 0,0742 et 0,0900 créant un double fond en même temps, donnant le premier signal possible que la pièce était prête pour un changement de tendance.

L’inversion de tendance a été confirmée par l’indicateur de transformation de Fisher sur la période quotidienne. Un croisement entre les lignes de signal des indicateurs peut être observé après avoir créé un support à 0,07450. Depuis lors, nous avons vu le prix monter, cassant au-dessus de 0,0900, une résistance auparavant forte.

DOGE 1D, avec transformée de Fisher

En regardant l’action actuelle des prix en début de semaine, DOGE pourrait être dans une nouvelle zone de consolidation et tenter de briser la résistance à 0,1070. En regardant en arrière la transformée de Fisher, nous pouvons voir qu’elle indique à nouveau un signal de croisement, ce qui peut laisser entendre que DOGE est posé pour une cassure à la hausse. Si le prix brise avec succès la résistance à 0,1070 et parvient à clôturer au-dessus du graphique journalier, le prochain objectif de prix à surveiller inclut 0,1420 si la dynamique est suffisamment forte.

Outre le côté technique de Dogecoin, il pourrait être avantageux de garder un œil sur les nouvelles émanant d’Elon Musk via Twitter. Les spéculations vont bon train sur le fait que Musk annoncera que la plate-forme de médias sociaux qu’il a récemment acquise adoptera Dogecoin comme mode de paiement. La semaine dernière, Musk a partagé des slides d’une présentation qu’il a donnée à l’équipe de direction de Twitter détaillant sa version de « Twitter 2.0 ». La présentation comprenait des slides liées aux «paiements», ouvrant la spéculation selon laquelle Musk pourrait vouloir former une sorte d’intégration avec sa crypto-monnaie préférée.