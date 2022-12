Le prêteur de crypto Nexo annonce son départ des États-Unis à la suite de retombées avec les régulateurs | Cryptomonnaie

Suite à l’effondrement de FTX, de nombreuses sociétés de cryptomonnaie ont supporté le poids des régulateurs américains, mais Nexo est devenu le premier à s’y opposer. Par conséquent, Nexo a également annoncé une décision qui a surpris l’espace crypto.

Nexo a déclenché un événement unique en son genre le 5 décembre lorsque la société de prêt de crypto a annoncé qu’elle se retirerait des États-Unis. La société supprimera progressivement ses produits et services au cours des prochains mois.

Nexo a souligné que le prêteur de crypto est à l’avant-garde de la coopération avec les autorités de régulation depuis des années. Non seulement Nexo a organisé la première vente de jetons enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en 2018, mais il a également retiré XRP de sa plateforme dès que la SEC a intenté une action en justice contre Ripple.

La plateforme de prêt a même cessé d’accepter de nouveaux fonds dans son produit Earn Interest (EIP) après que BlockFi ait été condamné à une amende de 100 millions de dollars par la SEC.

Quoi qu’il en soit, les choses ne se sont pas déroulées avec les régulateurs, comme l’a déclaré Nexo, malgré des délibérations d’un an et demi. Le communiqué de presse a noté,

« Notre décision intervient après plus de 18 mois de dialogue de bonne foi avec les régulateurs fédéraux et étatiques américains, qui est arrivé à une impasse. Malgré des positions incohérentes et changeantes entre les régulateurs étatiques et fédéraux, Nexo a déployé d’importants efforts continus pour fournir les informations demandées. et de modifier de manière proactive ses activités en réponse à leurs préoccupations. »