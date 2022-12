Bank of America exprime l’urgence accrue de la réglementation ; L’émetteur de l’USDC Circle Axes prévoit d’entrer en bourse | Cryptomonnaie

Le rapport de recherche de Bank of America a déclaré que le coût d’ignorer les crypto-monnaies est élevé, compte tenu de leur croissance au fil des ans.

Le rapport indique également que la réglementation pourrait accroître la participation des investisseurs institutionnels.

Circle et Concord ont mis fin à leur proposition de regroupement d’entreprises, initiée en juillet 2021.

Bank of America a réitéré sa position sur le marché de la cryptomonnaie après l’effondrement de FTX. La banque a insisté sur le fait que l’espace des actifs numériques devrait être réglementé et continue de croire en la même chose. Cependant, les entraves des autorités de régulation restent également une préoccupation pour les acteurs de la cryptomonnaie, dont l’exemple peut être vu dans le cas de l’émetteur de stablecoins Circle.

Bank of America veut une réglementation

Bank of America, dans un rapport de recherche publié vendredi, a discuté de l’impact des retombées de FTX sur le marché de la cryptomonnaie. Il a déclaré que même si le coup était dévastateur, il a réaffirmé la nécessité d’une application plus stricte des règles et règlements. Le rapport disait,

« Une urgence accrue pour la réglementation peut permettre un plus grand engagement institutionnel, et un changement d’orientation (et de capital) du commerce spéculatif vers des projets avec des fonctionnalités réelles et des entreprises avec des feuilles de route vers la rentabilité peut accélérer la maturité de l’industrie. »

Selon la Bank of America, le coût d’ignorer les crypto-monnaies et les blockchains serait très élevé. En effet, malgré la baisse de 64 % des 100 principales crypto-monnaies depuis le début de l’année, leur valeur depuis 2016 a explosé de plus de 2 100 %.

Dans le même temps, les applications décentralisées (Dapps) ayant des implications dans le monde réel ont également enregistré une augmentation significative cette année. Ainsi, selon la Bank of America, un cadre juridique transparent favoriserait l’innovation technologique, assurerait la protection des consommateurs et des investisseurs et atténuerait également les risques pour la stabilité financière.

Plus tôt ce mois-ci, le président de la Commodity Futures Trading Commission, Rostin Behnam, a également exigé une autorité plus large sur les échanges cryptomonnaies. Behnam a suggéré de revoir le projet de loi sur la protection des consommateurs de produits numériques (DCCPA) pour s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes ou de trous.

Le cercle recule

Circle, qui est connu pour émettre le stablecoin USD Coin (USDC), a abandonné son accord et a mis fin à son intention de devenir public. La société a annoncé que son partenariat commercial proposé avec Concord Acquisition Corp, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée en bourse, avait été résilié.

Comme l’a déclaré le PDG de Circle, Jeremey Allaire, la raison de la résiliation de l’accord était le fait de ne pas avoir terminé la qualification de la Securities and Exchange Commission (SEC) à temps. Bien qu’il ait soutenu la SEC en tweetant,

2/ De mon point de vue, je pense que la SEC a fait preuve de rigueur et de minutie dans la compréhension de notre activité et de nombreux aspects nouveaux de cette industrie. Ce type d’examen est nécessaire pour finalement assurer la confiance, la transparence et la responsabilité des grandes entreprises de cryptomonnaie. — Jérémy Allaire (@jerallaire) 5 décembre 2022

Bien qu’Allaire n’ait pas révélé si Circle tenterait une nouvelle fois d’entrer en bourse, il a réaffirmé l’objectif de la société de « faire avancer la vision d’un système financier mondial ouvert, plus inclusif et plus efficace ».