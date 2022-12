Bitcoin est-il prêt à monter en flèche à nouveau ? | Cryptomonnaie

La valorisation de l’ensemble du marché de la cryptomonnaie a chuté de plus de 2 billions de dollars en un an seulement. La capitalisation boursière actuelle de toutes les crypto-monnaies est de 867 milliards de dollars, tandis que Bitcoin à lui seul a une capitalisation boursière de 332 milliards de dollars. L’arrivée de la nouvelle année lance des débats pour savoir s’il y aura enfin un renversement. Nous analyserons Bitcoin sur plusieurs périodes pour déterminer les résultats les plus probables.

Délai hebdomadaire

Le calendrier hebdomadaire montre les signaux importants. Alors que Bitcoin se négocie en dessous de 20 000 $, il est clair que Bitcoin est devenu gravement survendu. Seulement quelques fois dans l’histoire, BTC a chuté comme l’année dernière, comme le montre le tweet. En conséquence, de nombreux investisseurs lorgnent désormais sur les marchés de la cryptomonnaie, mais il y a toujours un danger à venir.

Une divergence haussière a prédit les deux derniers reculs les plus importants sur Bitcoin au cours des 12 derniers mois. Maintenant, il y a une troisième divergence suggérant qu’un nouveau mouvement à la hausse pourrait se produire. Bitcoin est en fait en hausse de 12% par rapport à son creux formé en novembre.

Alors oui, le fond est peut-être là, mais il y a deux choses qui pourraient encore faire baisser le BTC. À moins que la ligne de tendance ne soit brisée, il n’y a pas de tendance haussière. De plus, il y a un énorme engloutissement avec un écart qui a entraîné la poursuite de cette tendance à la baisse. La crypto-monnaie pourrait s’effondrer à tout moment tout en comblant le vide – les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la tendance future.

Calendrier quotidien

Alors que la divergence haussière sur une période hebdomadaire suggère que Bitcoin pourrait augmenter bientôt, une divergence baissière sur une période quotidienne montre qu’il pourrait encore former une jambe inférieure à 14 000 $ – 15 000 $. C’est le moment idéal pour les investisseurs à long terme de calculer la moyenne de leurs positions au coût en dollars alors que le creux approche.

Bitcoin est actuellement à une résistance importante de 17 557 $ (le plus bas de juin), il pourrait donc encore rebondir pour former un nouveau plus bas. Bitcoin a formé des sommets inférieurs (LH) au cours des derniers mois. Il y a une forte probabilité qu’un nouveau LH soit créé, ce qui entraînera également un plus bas (LL). Le plus important de tous sera de surveiller cette ligne de tendance, car une fois que Bitcoin la dépasse, la tendance à la hausse est de retour. btc tous les jours

Bitcoin s’est arrêté à la moyenne mobile (EMA200) et à la résistance, indiquant qu’il pourrait être prêt pour le prochain mouvement à la baisse. Cependant, les traders doivent attendre le signal de confirmation en observant la ligne de tendance sur une période de 4 heures.

Si cette ligne de tendance se brise, BTC pourrait encore chuter de 15% à 20%. Il est essentiel de souligner le fait qu’il s’agit de l’un des marchés baissiers les plus longs jamais enregistrés par le marché de la cryptomonnaie, il y a donc une très forte probabilité qu’une formation de fond locale soit proche. Donc même Bitcoin chute encore de 15%, ça ne durera pas longtemps comme en 2018, 2015 et 2011.

Si Bitcoin dépasse 17 557 $, il pourrait revenir à près de 20 000 $, où il y a une ligne de tendance. La probabilité que Bitcoin baisse à court terme est élevée, mais il est très probable qu’il atteigne un creux à la fin de l’année ou au début de 2023.