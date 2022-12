Le prix du Shiba Inu voit les baleines acheter toutes les offres en vue, attendez-vous à une cassure de 30% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu bondit de plus de 4 % à la suite d’une cassure haussière lundi matin.

SHIB voit les traders défendre le dessus lors du SMA de 55 jours.

Attendez-vous à une poursuite du rallye si les haussiers peuvent déclencher une clôture au-dessus d’un élément technique.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) grimpe ce matin alors que les marchés évaluent toujours le rapport sur l’emploi de vendredi dernier. Le point fort montre la résilience du marché du travail américain face à des taux plus élevés de la Fed et met sur la table le scénario possible de Goldilocks dans lequel la Fed continue de grimper alors qu’aucune perte d’emplois majeure ne se produit et que l’économie continue de croître. Cela soutiendrait massivement les actions et créerait un vent arrière pour les crypto-monnaies ce lundi.

SHIB prend son envol sur les aspirations de Goldilocks

Shiba Inu déconcerte les traders ce matin avec un mouvement haussier époustouflant car, à un moment donné, un gain de 8% a été imprimé en intrajournalier lors de la session ASIA PAC. Cette hausse est due aux mesures d’assouplissement du gouvernement chinois, lâchant davantage sa politique Covid. Avec l’espoir d’un atterrissage en douceur aux États-Unis, car les chiffres de l’emploi aux États-Unis ont montré un marché du travail très résistant, le sentiment pourrait déclencher un revirement alors que la Fed approche de son pivot et, historiquement, commence souvent rapidement à réduire les taux par la suite.

SHIB n’a qu’un travail important à faire aujourd’hui : clôturer au-dessus de la ligne verte de tendance ascendante pour soutenir la cassure actuelle. De cette façon, les haussiers peuvent récupérer la région au-dessus de la ligne de tendance et la réutiliser à bon escient pour soutenir le rallye. Attendez-vous à voir la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et la SMA sur 200 jours près de 0,00001100 $ avant d’atteindre 0,00001250 $ près du niveau de résistance mensuel R1 pour décembre.

Graphique journalier SHIB/USD

L’équilibre actuel entre toutes les classes d’actifs est actuellement très fragile. A, un seul titre ou commentaire d’un membre de la Fed qui mentionne autre chose que ce qu’attendent les marchés pourrait facilement décomposer les corrélations actuelles. Cela indiquerait que le vent arrière mentionné des actions pourrait s’effondrer rapidement et même devenir un vent contraire, déclenchant une chute sous la ligne de tendance ascendante verte. Attendez-vous à ce que le support atteigne près de 0,00000900 $.