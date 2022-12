Le prix d’Ethereum augmente car cette semaine pourrait être la plus rentable de l’année | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum voit les traders appeler le fond pour cette année.

ETH effectue une configuration commerciale technique parfaite qui pourrait faire grimper l’ETH à 1 500 $.

Attendez-vous à voir peut-être la meilleure semaine pour les crypto-monnaies alors que l’hiver crypto s’estompe et que le véritable hiver à l’extérieur démarre.

Ethereum (ETH) enregistre plus de 1% de gains ce matin, ce qui n’est donc pas si rare. Ce qui est plutôt important, c’est que le prix d’Ethereum s’éloigne du creux de 2022 et que les traders sont aux commandes. Il semble prêt à réserver le meilleur rallye possible pour 2022. pour voir l’action des prix traverser les plafonds et les résistances vers 1 500 $ d’ici la fin de cette semaine, avec des gains de 15 %.

Les traders ETH sont prêts pour ce bénéfice de 15%

Le prix de l’Ethereum grimpe en flèche depuis dimanche alors qu’un scénario technique parfait semble être en cours. Ce scénario se présente sous la forme d’ETH dépassant ce niveau pivot à 1 243 $ la semaine dernière, s’échangeant un peu latéralement et samedi testant le niveau de support. Le support s’est maintenu du jour au lendemain jusqu’à dimanche matin, où un rebond s’est déclenché et l’action des prix a bondi plus haut, flirtant maintenant avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et le sommet mensuel de la mi-novembre.

L’ETH est donc sur le point de poursuivre son chemin alors que la foi et la confiance dans les crypto-monnaies se remettent des derniers coups après le stablecoin Luna, FTX et SBF. Une fois que ce sommet mentionné pour la mi-novembre est dépassé, près de 1 346 $, attendez-vous à voir un rallye rapide plus haut vers le SMA de 200 jours près de 1 463 $. À partir de là, il ne reste que quelques points de pourcentage pour atteindre cette barrière de 1 500 $, qui sera cruciale d’un point de vue psychologique.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse vient avec le dollar américain qui se renforce ce matin. Déjà lors de la séance de négociation européenne, il a glissé de plus de 50 pips face à l’euro et pourrait encore se renforcer. Le billet vert exercerait des pressions à la baisse sur l’ETH et le repousserait contre ce creux du 1er février 2021, à 1 243 $. Une fois que cela casse, il y a un gros risque systémique qu’il retombe à 1 073 $.