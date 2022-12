Ripple dépose sa soumission finale contre la SEC alors que l’affaire historique touche à sa fin | Cryptomonnaie

Le procès en cryptomonnaie le plus discuté impliquant la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple approche de sa conclusion après une bataille de deux ans.

Le 2 décembre, la SEC et Ripple ont tous deux déposé des réponses expurgées à l’opposition de l’autre aux requêtes en jugement sommaire.

Ripple a fait valoir dans son document de requête que la SEC n’avait pas réussi à prouver que son offre de XRP entre 2013 et 2020 était une offre ou une vente d’un « contrat d’investissement » et donc une garantie en vertu des lois fédérales sur la sécurité.

Ripple a conclu le document en déclarant que « le tribunal devrait accepter la requête du défendeur et devrait rejeter la requête de la SEC ».

Stuart Alderoty, avocat général de Ripple, a déclaré sur Twitter le 3 décembre qu’il s’agissait de la « soumission finale » de Ripple, demandant au tribunal de « rendre » un jugement en sa faveur.

Il a également déclaré que Ripple est fier de la défense qu’il a montée « au nom de l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie », notant que Ripple a « toujours joué directement avec le tribunal », prenant un virage subtil à la SEC en disant qu’il « ne peut pas disons la même chose pour notre adversaire.

Dans un autre message sur Twitter, Alderoty a continué de critiquer la SEC le 5 décembre en la qualifiant de «régulateur rebondissant», citant deux déclarations qui, selon lui, sont aux extrémités l’une de l’autre.

Le différend juridique en cours entre la SEC et Ripple a commencé en décembre 2020 lorsque la SEC a engagé une action en justice contre Ripple, affirmant qu’elle avait levé 1,3 milliard de dollars en proposant la crypto-monnaie native XRP de Ripple en tant que titres non enregistrés.

Dans un fil Twitter du 30 novembre, l’ancien procureur fédéral James Filan a déclaré qu’il ne restait que trois problèmes à résoudre dans l’affaire SEC contre Ripple.

Cela comprend les requêtes en jugement sommaire, les contestations d’experts et les problèmes de scellement concernant les «rapports d’experts», les documents Hinman et d’autres documents sur lesquels la SEC et Ripple se sont appuyés dans leurs requêtes.

Les documents Hinman font référence au discours que William Hinman a prononcé lors du Yahoo Finance All Markets Summit en juin 2018, où il a déclaré qu’Ether (ETH) n’était pas un titre.

Filan pense que la juge Torres n’abordera pas les trois grandes questions « séparément », au lieu de cela, elle « décidera de tout ensemble, et une fois qu’elle aura statué sur les requêtes en jugement sommaire, « une grande décision écrite » sera publiée – probablement « sur ou avant le 31 mars 2023. »