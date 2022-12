Luna Classic prêt à permettre la communication inter-blockchain, le prix de LUNC envisage une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le réseau Luna Classic est sur le point de réactiver la communication Inter Blockchain, une étape clé pour les détenteurs de LUNC.

IBC avec chaînes Cosmos est destiné à renforcer l’utilité des jetons Luna Classic (LUNC) pour les détenteurs.

Le prix de Luna Classic envisage une cassure haussière, la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours agit comme une résistance au niveau de 0,000186 $.

Luna Classic, le jeton natif de la blockchain originale de Terra, est configuré pour réactiver la communication et le partage d’informations avec les chaînes Cosmos. Ceci est considéré comme un événement clé dans le parcours de développement de Luna Classic car il renforce l’utilité de LUNC pour les détenteurs.

Luna Classic se prépare à relancer Inter Blockchain Communication

Luna Classic (LUNC) a annoncé que la blockchain réactivera Inter Blockchain Communication (IBC), un protocole qui permet de partager des messages et d’échanger des actifs avec d’autres blockchains.

@reXxTerraRebels, membre d’un groupe de développement indépendant de Terra Classic, a confirmé qu’IBC sera réactivé pour LUNC. La communauté LUNC doit encore adopter des propositions de gouvernance supplémentaires pour mettre à niveau les clients, selon reXx.

Le code d’IBC a subi des tests préliminaires et les développeurs effectuent des tests supplémentaires et recherchent des évaluations externes. Fait intéressant, la mise à niveau de Luna Classic sera programmée sans interruption.

Les développeurs ont accéléré le calendrier de réactivation d’IBC sur le réseau Luna Classic pour qu’il se chevauche avec les changements dans l’écosystème Cosmos. Le Cosmos Network est un réseau décentralisé de chaînes de blocs indépendantes, évolutives et interopérables. Les chaînes Cosmos jouent un rôle clé dans l’écosystème Terra Classic car plusieurs applications sur le réseau communiquent avec et transfèrent des actifs à travers LUNC et Cosmos via IBC.

Le développeur principal de Terra Classic, Edward Kim, a noté en novembre que l’équipe de développement avait jugé nécessaire d’avancer dans la chronologie et a lancé une proposition visant à rouvrir les chaînes IBC d’ici le 5 décembre.

Il s’agit d’une étape clé qui a le potentiel d’encourager l’utilité pour Terra Luna Classic (LUNC). Les utilisateurs pourront transférer de la valeur à travers d’autres chaînes Cosmos, les développeurs construiraient et mettraient à jour leurs projets pour accepter LUNC et attirer la communauté naissante de Terra Classic.

Luna Classic deviendra entièrement compatible et interopérable avec Cosmos, permettant aux projets basés sur LUNAv2 de se déployer sur Terra Classic.

Se remettre de l’effondrement de Terra et reconstruire

Lors de l’effondrement de 41 milliards de dollars des jetons frères de Terra, LUNA (qui deviendra plus tard LUNC) et du stablecoin algorithmique UST, les développeurs ont coupé les lignes de communication avec d’autres blockchains. Cette mesure a été prise pour protéger les utilisateurs des effets d’entraînement de l’effondrement de l’écosystème.

La communauté LUNC a patiemment attendu la réactivation d’IBC et le transfert d’actifs vers d’autres blockchains comme Cosmos Network. Jacob Gadikian, un développeur senior de Cosmos, a informé les utilisateurs en octobre que le code pour réactiver IBC et soutenir l’écosystème était prêt.

Le prix de Luna Classic envisage une reprise et vise le niveau de 0,000186 $

Le prix Luna Classic de Terra est resté largement inchangé du jour au lendemain, mais comme les développeurs de Luna Classic prévoient de réactiver IBC et de rendre LUNC entièrement interopérable avec les chaînes Cosmos, il y a un regain d’enthousiasme dans la communauté.

Comme le montre le tableau des prix LUNC partagé ci-dessous, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours à 0,000186 $ agit comme une résistance pour Luna Classic. Un rallye dans LUNC pourrait faire remonter le prix du jeton pour retester le niveau de 0,000186 $.

Tableau des prix LUNC/USDT

Notant le mouvement des prix LUNC par rapport à un indicateur de volatilité, les bandes de Bollinger, LUNC se rapproche progressivement de la bande inférieure. Cela indique que LUNC pourrait bientôt entrer dans la zone d’achat pour que les commerçants accumulent le jeton avant sa cassure alors qu’il cible le niveau de 0,000186 $. Une baisse en dessous de 0,000171 $ pourrait invalider la thèse haussière de Luna Classic.