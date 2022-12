Les traders XRP sous les projecteurs alors que le dépôt du tribunal SEC c. Ripple laisse entendre une fermeture anticipée | Cryptomonnaie

Les détenteurs de XRP se concentrent sur le résultat du procès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple.

L’avocat de la défense James K. Filan s’attend à ce que le juge dans l’affaire SEC contre Ripple rende bientôt une grande décision écrite.

Le prix du XRP pourrait éclater après une consolidation d’une semaine alors que les acheteurs ciblent le niveau de 0,41 $.

Le prix XRP pourrait faire ou casser en fonction du résultat de l’affaire Ripple Labs avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans le dernier rebondissement du drame de la salle d’audience, Ripple (XRP), qui est une société de règlement de paiements transfrontaliers et l’un des plus grands détenteurs publics de XRP lui-même, a déposé une réponse expurgée en réponse à la requête de la SEC contre un jugement sommaire . Les perspectives de prix XRP restent haussières, la prochaine cible pour l’altcoin est le niveau de 0,41 $.

Lisez aussi: Prédiction des prix XRP: les traders Ripple retardent un nouveau test inévitable de 0,60 $

Prix ​​​​XRP et réaction aux mises à jour du tribunal SEC v. Ripple

Le prix du XRP est resté largement inchangé après que Ripple Labs a déposé sa réponse à l’opposition du régulateur financier américain SEC à une requête en jugement sommaire. Ripple a insisté sur le fait que la SEC n’avait pas été en mesure de montrer que la vente de l’altcoin XRP était une offre pour un contrat d’investissement ; par conséquent, leur argument selon lequel XRP est une sécurité était nul.

Les avocats de Ripple font valoir que le régulateur n’a pas réussi à démontrer que les acheteurs de jetons XRP ont acheté une « entreprise commune », l’un des quatre critères utilisés par la Cour dans l’affaire SEC contre WJHowey Co. pour établir l’existence d’un contrat d’investissement. La liste complète des critères était la suivante : ,

un investissement d’argent

dans une entreprise commune

dans l’attente d’un gain

découler des efforts des autres

Selon les avocats de Ripple, la SEC n’a pas été en mesure de prouver les quatre critères, donc XRP n’est « pas un titre » ou un contrat d’investissement. Les avocats ont ajouté que :

La SEC a maintenant admis que les échanges d’actifs numériques sur lesquels les défendeurs individuels ont effectué la grande majorité de leurs transactions étaient étrangers. Cette concession éteint ses revendications parce que les lois fédérales sur les valeurs mobilières n’atteignent pas les ventes et les offres à l’étranger.

Alors que la société de technologie américaine a de solides arguments pour se défendre contre les allégations des régulateurs, les experts estiment qu’il est trop tôt pour déterminer si l’argument prévaudra devant les tribunaux.

L’avocat de la défense James K Filan pense qu’un jugement sommaire dans le procès SEC contre Ripple pourrait arriver plus tôt que prévu. L’ancien procureur fédéral a noté que le juge était susceptible de regrouper la plupart des questions en suspens pour décision dans une seule décision. Le tribunal doit se prononcer sur trois questions majeures avant de rendre le verdict final.

les requêtes en jugement sommaire

défis de mouvement d’experts

problèmes de scellement concernant les rapports d’experts, les rapports Hinman et d’autres documents présentés par la SEC

Filan a été cité comme disant:

Pourquoi le juge Torres passerait-il par les requêtes d’experts et les requêtes de scellement (y compris le scellement des documents Hinman) séparément avant de décider quelles parties d’entre elles, le cas échéant, sont pertinentes pour décider de la requête en jugement sommaire ?

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a applaudi les efforts des avocats du géant du paiement pour en arriver à ce stade du procès :

Je l’ai dit le premier jour, nous nous battrons agressivement pour obtenir des règles claires pour l’ensemble de l’industrie aux États-Unis Félicitations à toute l’équipe Ripple pour nous avoir amenés à ce point. Ripple est resté fort et a résisté à l’assaut de la SEC. J’ai hâte d’être du bon côté de la justice. https://t.co/oKhKjIdTSW – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 2 décembre 2022

Le prix du XRP vise l’objectif de niveau de 0,41 $, les perspectives restent optimistes

Le prix du XRP est en phase de consolidation depuis quelques jours. Au moment d’écrire ces lignes, l’altcoin change de mains à 0,39 $. L’altcoin se négocie en dessous de la résistance clé à 0,40 $, représentée par la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA).

Le tableau des prix XRP ci-dessous montre ce qui pourrait être une formation de triangle symétrique. Sur la base des données techniques ci-dessus, une cassure haussière est possible au niveau de 0,41 $.

Tableau des prix XRP/USDT

Une baisse en dessous du support à 0,38 $ pourrait invalider la thèse haussière du prix du XRP et entraîner une nouvelle baisse de l’altcoin.