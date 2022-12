Nifty News: les menthes Reddit NFT atteignent un niveau record, les flops de la fête Metaverse de 400 000 $ de l’UE et plus encore | Cryptomonnaie

La frappe NFT de Reddit atteint un nouveau sommet

La collection de jetons non fongibles (NFT) de Reddit a franchi une nouvelle étape le 3 décembre avec un record de 255 000 de ses «avatars» frappés en une seule journée.

Le nouveau record de frappe a battu les précédents records historiques des 30 et 31 août, qui ont vu un peu plus de 200 000 avatars Reddit frappés chaque jour.

Les NFT sont principalement utilisés sur la plate-forme de médias sociaux en tant qu’avatar des utilisateurs et sont créés par un certain nombre d’artistes indépendants qui utilisent la plate-forme.

Au moment du lancement de la collection en juillet, elle était largement considérée comme un moyen de stimuler l’adoption généralisée de la technologie blockchain, car Reddit s’est abstenu d’utiliser la cryptomonnaie pour les achats d’avatars et a choisi de les appeler des « objets de collection » numériques au lieu de NFT.

Le nombre d’avatars Reddit créés, une barre représente un jour. Source : Dune

Avec le jour de la menthe record, les NFT basés sur Polygon de Reddit (MATIC 0,9391 $) comptent désormais environ 4,4 millions en circulation, selon les données de Dune Analytics.

Cependant, malgré les montants frappés, les données de Dune montrent qu’un peu plus de 40 000 NFT d’avatar Reddit ont été vendus depuis leur lancement, et il y a environ 3,7 millions de détenteurs d’avatars indiquant que la plupart choisissent de conserver leur NFT.

Le volume des ventes des objets de collection a récemment atteint un niveau record de 2,5 millions de dollars le 24 octobre auprès de 1 991 acheteurs.

Certains des NFT Reddit les plus rares ont vu des prix élevés sur les marchés NFT secondaires tels qu’OpenSea avec certaines des ventes les plus chères à plus de 300 $, tandis que le propre marché de la plate-forme voit des prix d’environ 50 $.

L’UE a tout mis en œuvre pour une fête Metaverse, presque personne n’est venu

Le département d’aide étrangère de l’Union européenne (UE) aurait distribué près de 408 000 dollars (387 000 €) sur un métaverse et organisé une fête le 29 novembre pour célébrer, mais seules six personnes se seraient présentées.

Le journaliste de Devex, Vince Chadwick, a tweeté une vidéo le 29 novembre montrant son avatar métaverse assistant au « gala » et a déclaré « après des discussions initiales perplexes avec les cinq autres humains qui se sont présentés, je suis seul ».

« Y a-t-il quelqu’un? » lit l’un des messages à l’écran dans la vidéo. « Le concert est juste le même DJ qui tourne la même musique », dit un autre message.

Le métaverse conçu par l’UE a été conçu pour promouvoir son initiative « Global Gateway » qui vise à développer et à construire des infrastructures dans les pays en développement.

Le métaverse, apparemment également nommé « Global Gateway », a été discrètement lancé à la mi-octobre avec une vidéo promotionnelle « déprimante et embarrassante » selon un membre anonyme du personnel du département d’aide étrangère de l’UE qui a parlé à Devex.

Selon un porte-parole de l’UE, le public cible de son métavers est les 18 à 35 ans « qui s’identifient comme neutres à propos de l’UE et ne sont pas particulièrement engagés dans les questions politiques », et la vidéo promotionnelle était « pour intriguer ce public, principalement sur TikTok et Instagram » et encouragez-les à participer à la campagne.

TimeX ‘Goes Ape’ avec le BAYC

Le fabricant de montres TimeX a déclaré le 1er décembre qu’il s’était associé aux projets Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT pour créer des montres personnalisées.

TimeX crée 500 montres physiques et des « NFT jumeaux » correspondants qui permettront aux détenteurs de Bored et Mutant Ape de personnaliser une montre, y compris son boîtier, son bracelet et ses gravures, tout en affichant bien sûr le NFT des propriétaires sur le cadran de la montre.

Les montres seront fermées derrière un NFT au prix de 2 Ether (1 297 ETH), soit environ 2 500 $, les détenteurs de BAYC et MAYC pouvant alors utiliser le NFT pour créer une montre à partir de la mi-décembre qui sera expédiée au deuxième trimestre de 2023.

Les ventes de NFT augmentent pour la première fois en 7 mois

Les ventes de NFT libellées en dollars américains ont réussi à bondir de 16 % au mois de novembre, contrecarrant plus de sept mois de baisse, selon les données de Cryptoslam.

En novembre, les ventes de NFT se sont élevées à 534 millions de dollars, contre près de 460,4 millions de dollars en octobre.

C’est le premier mois depuis avril que les ventes de NFT ont augmenté, janvier a enregistré des ventes record de NFT totalisant 4,7 milliards de dollars, tandis qu’octobre a été le mois de ventes le plus lent en 2022.

En relation: Comment les convocations au tribunal NFT pourraient changer le paysage juridique

L’augmentation de novembre est probablement due aux ventes de NFT à prix élevé, comme deux NFT BAYC qui se sont vendus pour près de 1 million de dollars chacun les 23 et 24 novembre.

Les données de Cryptoslam montrent qu’au cours des 30 derniers jours, les trois principales collections NFT étaient BAYC, MAYC et Otherdeeds – tous des projets appartenant à Yuga Labs. La meilleure collection BAYC a vu ses ventes sur 30 jours augmenter de 89,5 %, ce qui indique que les ventes NFT à prix élevé auraient pu faire grimper les ventes de novembre.

Pendant ce temps, le volume total des transactions entre octobre et novembre a connu une baisse de 17,6 %.

Plus de nouvelles astucieuses

Le navigateur Internet Opera a créé un outil de frappe NFT qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers multimédias dans son application, ce qui transformera ces fichiers en NFT en écrivant un contrat intelligent et en les téléchargeant sur une blockchain.

Coinbase a critiqué Apple au sujet de la firme bloquant la dernière version de son application de portefeuille crypto. Coinbase dit qu’Apple voulait qu’il désactive les transactions NFT jusqu’à ce qu’il puisse «percevoir 30% des frais de gaz», ce que Coinbase dit n’est «clairement pas possible» car le système d’Apple «ne prend pas en charge la cryptomonnaie, nous ne pourrions donc pas nous conformer même si nous essayions. ”