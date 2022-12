Bitcoin Prix Forcast: BTC a du mal à voler malgré un ciel dégagé jusqu’à 19 280 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une formation à double sommet qui pourrait bientôt permettre une divergence baissière.

Les mesures en chaîne ne suggèrent aucune résistance pour BTC jusqu’à 19 280 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 15 894 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Bitcoin a du mal à surmonter un petit obstacle après un nouveau départ de semaine. Un examen plus approfondi révèle que BTC pourrait facilement déclencher un rallye mais n’est pas en mesure de le faire malgré un manque de résistance à la hausse.

Prix ​​Bitcoin dans un cornichon

Le prix du Bitcoin révèle une lutte notable au plus haut de 17 188 $ du 14 novembre. Bien que ce niveau ait été balayé le 1er décembre et plus tôt aujourd’hui, la réaction immédiate suggère que les vendeurs restent actifs dans cette région.

Si cette tendance se poursuit, permettant aux chandeliers à quatre heures de fermer de former un sommet local ici, une divergence baissière se développerait. Cette formation technique se produit lorsque le prix du Bitcoin produit un sommet plus élevé tandis que l’indicateur de momentum, l’indice de force relative, établit un sommet plus bas.

Cette non-conformité est révélatrice d’une appréciation des prix sans fondement solide et conduit souvent à une inversion de la tendance haussière. Bien que cette évolution puisse sembler baissière à court terme, un retracement à 16 704 $ permettra aux acheteurs mis à l’écart d’accumuler du BTC à prix réduit.

Une résurgence de la pression d’achat à ce niveau pourrait déclencher le prix du Bitcoin pour lancer le prochain rallye afin de retester des obstacles importants à 17 593 $ et 19 235 $. Ce dernier niveau est appelé point de contrôle (POC), qui est le niveau négocié le plus élevé en 2022 et est susceptible de fournir une dose massive de pression de vente. Par conséquent, cette barrière est un bon niveau pour comptabiliser les bénéfices.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Le modèle In/Out of the Money Around Prix (IOMAP) d’IntoTheBlock soutient cette montée en flèche du prix du Bitcoin. Cet indice montre que le seul niveau de résistance redoutable s’étend de 18 740 $ à 19 280 $. Ici, environ 1,12 million d’adresses qui ont acheté 450 800 BTC sont « hors de l’argent ».

Fait intéressant, ce niveau coïncide avec le POC discuté d’un point de vue technique, ce qui en fait un bon niveau pour enregistrer des bénéfices.

BTC IOMAP

Alors que les perspectives du prix du Bitcoin sont définitivement haussières, les investisseurs doivent noter qu’un retracement qui s’étend au-delà du niveau de 16 500 $ est un signe de faiblesse. Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 15 894 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière de BTC.

Une telle évolution pourrait voir le prix du Bitcoin revenir au plus bas du 21 novembre de 15 443 $.