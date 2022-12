Malgré d’interminables apparitions médiatiques, SBF ne témoignera probablement pas le 13 | Cryptomonnaie

Un observateur a suggéré que Bankman-Fried pourrait être réticent à discuter de FTX en raison de l’implication juridique de mentir sous serment au Congrès américain.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a indiqué qu’il ne souhaitait pas témoigner devant le Congrès des États-Unis tant qu’il n’aurait pas « fini d’apprendre et d’examiner ce qui s’est passé ».

Bankman-Fried répondait à un tweet du 2 décembre de la représentante américaine Maxine Waters l’invitant à témoigner lors d’une audience prévue du comité des services financiers de la Chambre des États-Unis le 13 décembre pour discuter de « ce qui s’est passé » à FTX.

Dans une réponse du 4 décembre sur Twitter, l’ancien PDG de FTX a déclaré qu’il estimait qu’il était de son « devoir de comparaître devant le comité et de s’expliquer », mais seulement une fois qu’il aura « fini d’apprendre et d’examiner ce qui s’est passé », ajoutant qu’il n’était pas « sûr ». ” si cela se produirait d’ici le 13.

Rep. Waters et le comité de la Chambre sur les services financiers : Une fois que j’aurais fini d’apprendre et d’examiner ce qui s’est passé, j’aurais l’impression qu’il était de mon devoir de comparaître devant le comité et de m’expliquer. Je ne suis pas sûr que cela se produira d’ici le 13. Mais quand ce sera le cas, je témoignerai. https://t.co/c0P8yKlyQt — SBF (@SBF_FTX) 4 décembre 2022

Certains membres de la communauté ont souligné que la réponse ne semblait pas conforme à ses actions récentes, notamment en participant à plusieurs interviews dans les médias et en publiant des tweets sans fin sur ce qui a conduit à la chute de FTX en novembre.

Le chef de la politique de la Blockchain Association et procureur américain, Jake Chervinsky, a suggéré à ses 120 500 abonnés sur Twitter que Bankman-Fried était réticent à participer à l’audience du 13 décembre parce que « mentir au Congrès sous serment est moins attrayant ».

Traduction : cela ne le dérange pas de mentir à Andrew Ross Sorkin ou à George Stephanopoulos, mais mentir au Congrès sous serment est moins attrayant. https://t.co/DZTyzMwn9s – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 4 décembre 2022

Le 30 novembre, Bankman-Fried a fait sa première apparition publique en direct depuis l’effondrement de FTX lors du sommet DealBook du New York Times, où il a été interrogé sur les circonstances de la disparition de l’échange crypto. Un jour plus tard, il est apparu dans une interview de Good Morning America, ainsi que dans un espace Twitter hébergé par le fondateur et PDG du groupe IBC, Mario Nawfal.

Plus récemment, Bankman-Fried a été interrogé par Coffeezilla dans une interview sur Twitter Spaces le 3 décembre, qui l’a vu quitter l’interview environ 20 minutes plus tard.

Pendant ce temps, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a dénoncé le prétendu récit de Bankman-Fried ces derniers jours, déclarant le 3 décembre que « même la personne la plus crédule » ne devrait pas croire l’affirmation de Bankman-Fried selon laquelle le transfert par FTX de milliards de dollars de fonds clients à son La société commerciale Alameda Research est née d’une « erreur comptable » involontaire.

Peu importe à quel point votre comptabilité est désordonnée (ou à quel point vous êtes riche) – vous allez certainement le remarquer si vous trouvez 8 milliards de dollars supplémentaires à dépenser. Même la personne la plus crédule ne devrait pas croire l’affirmation de Sam selon laquelle il s’agissait d’une erreur comptable. —Brian Armstrong (@brian_armstrong) 3 décembre 2022

En ce qui concerne les récentes bouffonneries médiatiques de SBF, le PDG de Tesla et de Twitter, Elon Musk, « s’est mis d’accord » avec un membre de la communauté crypto SBF ne mérite plus l’attention des médias jusqu’à sa date d’audience, Musk ajoutant qu’il a besoin d’un « temps mort pour adulte ».