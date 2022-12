First Mover Asia : Bitcoin oscille autour de 17,3 k$, mais a-t-il de la résistance ? | Cryptomonnaie

AUSSI: Sam Reynolds écrit que la valeur totale de DeFi a récemment augmenté après avoir chuté à la mi-novembre, signe que les investisseurs croient au potentiel de DeFi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin s’est accroché confortablement à son dernier perchoir au-dessus de 17 000 $, alors que les investisseurs continuent de regarder avec espoir une banque centrale américaine plus accommodante.

Insights: La valeur totale DeFi verrouillée a poursuivi son récent rebond au cours du week-end.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin se maintient à plus de 17 000 $

De James Rubin

Est-ce que 17 000 $ sont les nouveaux 16 000 $ pour Bitcoin ?

La récente remontée de l’optimisme des investisseurs à l’égard de l’économie l’emportera-t-elle sur les inquiétudes concernant les retombées de l’effondrement de l’échange de crypto FTX ?

Les marchés de la cryptomonnaie sont restés sans engagement au cours du week-end.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à près de 17 300 $, soit un gain de près de 2 % au cours des dernières 24 heures et conforme à ses performances des cinq derniers jours.

La BTC a grimpé au-dessus de 17 000 dollars mercredi et s’est maintenue au-dessus de ce support à la suite des remarques accommodantes du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a indiqué un jour plus tard que le Federal Open Market Committee (FOMC) augmenterait probablement les taux d’intérêt de 50 points de base (bps) à la place. de poursuivre son régime actuel de 75 points de base. augmente. Powell a noté des signes encourageants que l’inflation et le marché du travail toujours dynamique ralentissaient.

Dans un e-mail à CoinDesk, Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, a écrit que « le marché » avait « réagi positivement au discours de Powell, bien qu’il ait ajouté avec prudence que » nous voudrions peut-être voir Bitcoin se consolider au-dessus de 17 000 $ et éventuellement tester 20 000 $ avant que nous nous attendions à une reprise soutenue. »

« En revanche, 16 000 $ est un support clé, perdant que nous verrons probablement une tendance à la baisse du Bitcoin », a écrit DiPasquale.

Ether est resté stable près de 1 300 $, en hausse d’environ 3 %. Le 1er décembre, l’analyste du marché de CoinDesk, Glenn Williams, a noté que le prix d’Ether avait dépassé le bitcoin au cours des 10 jours précédents, augmentant de 15,4 % par rapport à la hausse de 7,7 % de BTC. Williams a écrit qu’un soi-disant croisement de la moyenne mobile ETH / BTC sur 10 jours au-dessus de la moyenne mobile sur 100 jours est souvent un signe haussier, bien qu’il ait ajouté que la taille récente de l’échantillon est encore trop petite pour arriver à une conclusion .

D’autres cryptos majeurs étaient largement dans le vert avec SOL, le jeton de la plateforme de blockchain de contrats intelligents Solana en hausse de plus de 4%, et ATOM, le jeton du réseau de blockchain décentralisé, Cosmos, en hausse récente de plus de 3%. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a bondi de près de 1,5%.

Les indices boursiers américains se sont échangés à peu près latéralement vendredi après une semaine encourageante qui a vu le S&P 500 grimper au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis le printemps. Le S&P, qui a une forte composante, a chuté de 0,1 % vendredi mais a augmenté de 1,5 % sur la semaine. Le Nasdaq, riche en technologies, a baissé de 0,2 % vendredi.

Les investisseurs surveilleront la publication lundi par le département américain du Commerce des commandes de biens durables pour novembre avec des projections initiales pour un deuxième gain consécutif de 1 % d’un mois à l’autre. Vendredi, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan, largement surveillé, devrait augmenter de quelques fractions de point de pourcentage dans sa lecture préliminaire de décembre par rapport au mois précédent.

Dans une note hebdomadaire aux investisseurs, la First Republic Bank a noté un ralentissement de l’industrie manufacturière, « montrant que la croissance économique plus large se modère », mais a également souligné les améliorations de la chaîne d’approvisionnement qui avaient réduit les coûts, qualifiant les réductions de « nouvelles encourageantes sur le front de l’inflation ».

Pendant ce temps, Sam Bankman-Fried a poursuivi sa récente tournée d’entretiens semi-confessionnels avec l’ancien PDG de FTX en disant au Wall Street Journal : « Je me demande beaucoup comment j’ai fait une série d’erreurs qui ne semblent tout simplement pas stupides, elles ressemblent à le type d’erreurs que je me voyais avoir ridiculisé quelqu’un d’autre pour avoir fait. »

DiPasquale de BitBull a écrit qu’il surveillera l’impact des prochaines audiences FTX liées à son dépôt de demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 aux États-Unis, ainsi que le résultat de la réunion du FOMC de décembre. « Tout commentaire accommodant pourrait alors voir le marché augmenter », a-t-il écrit à propos de ce dernier.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL +4,4% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +3,7% L’informatique Cosmos ATOME +3,2% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS XRP XRP −0,4 % Devise

Connaissances

DeFi TVL poursuit son élan récent

Par Sam Reynolds

Les investisseurs en crypto se sont concentrés ces derniers temps sur l’impact plus large de l’effondrement de l’échange de crypto FTX et des incertitudes macroéconomiques. Ils ont vu le bitcoin planer à 17 000 $ après avoir lutté avec 16 000 $ pendant une grande partie de novembre. Basculera-t-il plus bas ou plus haut dans les semaines à venir ?

Dans l’accent mis sur la tarification, la reprise lente et régulière de la valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles DeFi est négligée. Les données de DeFi Llama, un agrégateur DeFi pour TVL, montrent que TVL revient aux 10 plus grands protocoles DeFi sur Ethereum, à mesure que les prix des actifs augmentent.

L’augmentation fait suite à l’implosion de TVL dans les protocoles basés sur Solana à la mi-novembre en raison d’un manque de confiance dans une plate-forme perçue comme étant étroitement liée à Sam Bankman-Fried, et en raison de la chute des prix des actifs.

Lido a vu sa TVL augmenter de 3,69% au cours de la semaine dernière, Curve est en hausse de 3% et la TVL de Compound Finance est en hausse d’environ 4,6%. Dérivés Decentralized Exchange GMX a vu sa TVL augmenter de 6%.

La forte corrélation entre la montée de TVL dans les principaux protocoles DeFi et la hausse des prix des jetons est une bonne chose, signalant qu’il y a toujours une confiance continue dans DeFi et que les actifs ne sont pas retirés. Les données de Nansen montrent que des protocoles comme Curve.fi et dYdx ont continué à affluer de stablecoins au cours de la semaine dernière.

La confiance continue du marché dans DeFi est impressionnante, compte tenu des préoccupations persistantes concernant la sécurité. Pas plus tard que la semaine dernière, un autre protocole DeFi, Ankr, a été exploité à cause d’un code de mauvaise qualité trouvé par un attaquant. Certes, Binance avait gelé une quantité importante des actifs volés – mais ces piratages DeFi majeurs semblent se produire tous les deux mois.

Les investisseurs semblent néanmoins disposés à ignorer de tels événements et semblent plutôt se concentrer sur le potentiel de DeFi.

Événements importants

10 h 00 HKT/SGT (2 h 00 UTC) Ventes au détail dans l’Union européenne (Annuel/Oct.)

15 h 00 HKT/SGT (7 h 00 UTC) PMI des services ISM des États-Unis (novembre)

3 h 30 HKT/SGT (19 h 30 UTC) Décision sur les taux d’intérêt de la Banque de réserve d’Australie