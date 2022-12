Prédiction de prix AVAX : les traders devraient parier sur les traders Avalanche déclenchant un rallye de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a franchi une configuration inverse de la tête et des épaules, faisant allusion à une hausse de 13 %.

Les développements récents suggèrent que cette décision pourrait propulser la valeur marchande d’Avalanche à 16 $.

L’invalidation des perspectives haussières se produira, à la rupture du niveau de support de 12,77 $.

Le prix d’AVAX a dépassé un obstacle et un schéma critiques, signalant le début d’une montée rapide. Cependant, les haussiers sont actuellement confrontés à un autre blocus qui doit être surmonté pour déclencher un rallye prolongé.

Le prix AVAX prêt à tirer plus de gains

L’action des prix d’AVAX entre le 11 novembre et le 2 décembre a créé une configuration tête-épaule inversée. Cette formation technique prévoit une hausse de 13 % à 14,83 $, obtenue en mesurant la distance entre le point le plus bas de la tête et l’encolure et en l’ajoutant au point de cassure à 13 $.

Depuis que le prix AVAX a franchi cette configuration le 2 décembre, il a tenté de poursuivre son ascension à 14,83 $, mais a échoué. Cet échec peut être attribué au manque d’élan alors qu’il fait face à l’obstacle de 13,91 $. Surmonter cette barrière permettra au prix AVAX non seulement d’atteindre son objectif, mais également d’envisager un nouveau test du niveau de résistance de 15,94 $.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Bien que les perspectives haussières aient un sens logique, les investisseurs doivent envisager la possibilité que le prix AVAX manque d’élan haussier. Le rejet à 13,931 $ pourrait être le premier signe de faiblesse, mais une panne du niveau de 12,77 $ invalidera la thèse haussière.

En raison de la création d’un creux plus bas, les baissiers devraient s’intensifier, provoquant une baisse du prix AVAX et un nouveau test du niveau de support de 11,88 $.

