Prédiction des prix XRP : les traders Ripple retardent un nouveau test inévitable de 0,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a renversé un obstacle crucial à 0,40 $, faisant allusion à un développement haussier.

En raison du manque d’élan, la remontée à 0,448 $, 0,506 $ et 0,609 $ est retardée.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,316 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix XRP montre un signe clair d’épuisement après avoir surmonté la pression de vente et basculé un niveau de résistance significatif dans un plancher de support. Le manque de volatilité de Bitcoin, qui a entraîné l’arrêt de la plupart des altcoins, ajoute de la crédibilité au scénario actuel. Cependant, le jeton de remise semble prometteur d’un mouvement explosif, si la pression d’achat devait augmenter.

Le prix du XRP attend l’afflux de capitaux

Le prix du XRP a dépassé les vendeurs au niveau de résistance de 0,400 $ et a pris pied pour la deuxième fois au cours de la semaine dernière. Cependant, cette évolution a consommé une dynamique haussière, laissant peu de pression d’achat pour une nouvelle montée en puissance. Ajouter une pression à la baisse est également le manque de volatilité de Bitcoin.

Commencer une nouvelle semaine dans quelques heures, cependant, pourrait déclencher une montée en puissance des prix Bitcoin et XRP. Dans ce cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du jeton de remise poursuive sa tendance à la hausse et revisite les obstacles de 0,448 $ et 0,506 $.

Une fois que la liquidité buy-stop au-dessus de ces niveaux est collectée, les teneurs de marché peuvent décider de transformer ces obstacles en plancher de support. En cas de succès, cela pourrait permettre la poursuite du rallye et marquer le prochain obstacle crucial à 0,609 $.

Cette décision constituerait une hausse de 54 % pour les détenteurs de XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, un pic de pression de vente qui décompose le niveau de support de 0,400 $ signalera des traders faibles. Si ce mouvement est suivi d’un chandelier de quatre heures près du seuil de 0,316 $, la thèse haussière sera invalidée, entraînant une correction du prix du XRP à 0,288 $.