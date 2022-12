Prédiction du prix Ethereum: les traders ETH viennent à la rescousse avec un plan pour revoir 1 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum retrace 5,24%, permettant aux acheteurs mis à l’écart une autre opportunité de s’accumuler.

Une résurgence de la pression d’achat pourrait propulser l’ETH à un niveau psychologique de 1 500 $.

L’invalidation de la thèse haussière se produira en dessous de la structure de support de 1 195 $.

Le prix Ethereum a établi un sommet local après une montée rapide au cours de la semaine dernière. Ce mouvement a été suivi d’une consolidation serrée qui a abouti à une panne, permettant aux acheteurs mis à l’écart d’intensifier. En conséquence, l’ETH est prêt pour une montée en puissance rapide.

Le prix Ethereum prêt à exploser

Le prix Ethereum a gonflé de 13% entre le 28 novembre et le 2 décembre et a établi un sommet local à 1 309 $. La consolidation qui a suivi a entraîné une ventilation à la baisse, entraînant un nouveau test du déséquilibre, alias Fair Value Gap (FVG).

Cette décision est une opportunité pour les investisseurs désireux d’ajouter davantage à leurs avoirs ou pour les acheteurs qui ont raté la montée en puissance initiale. Une résurgence de la pression d’achat pourrait envoyer le prix d’Ethereum pour collecter la liquidité restant au-dessus de 1 350 $.

Au-delà de cet obstacle, les traders ETH peuvent revoir le FVG de quatre heures à 1 422 $. Alors qu’un sommet local pourrait se former ici, l’élan haussier résiduel pourrait voir le prix d’Ethereum revoir le niveau psychologique de 1 500 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à manifester la hausse, cela indiquerait une faiblesse parmi les acheteurs. Si cette évolution fait tomber l’ETH pour produire un chandelier de quatre heures près de 1 195 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Une telle situation pourrait permettre aux baissiers de prendre le contrôle du prix d’Ethereum et de le faire baisser pour retester le prochain niveau de support à 1 073 $.