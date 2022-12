Le prix Ethereum Classic peut déclencher des gains de 20% pour les détenteurs d’ETC si ces conditions sont remplies | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic montre une forte reprise après être revenu au niveau de retracement de 62% à 18,24 $.

Au total, une hausse de 20 % est prévue pour ETC s’il peut rester au-dessus de la barrière de 19 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 18,55 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Ethereum Classic révèle une consolidation étroite entre deux barrières cruciales. Le maintien de l’élan haussier pourrait suggérer qu’une reprise d’ETC est en cours.

Le prix Ethereum Classic doit maintenir sa ligne

Le prix Ethereum Classic a augmenté de 21 % entre le 21 et le 23 novembre et a établi un sommet local à 20,85 $. Peu de temps après, ce sommet a été balayé par la liquidité buy-stop, ce qui a entraîné une baisse de 12 % qui a fait chuter ETC au niveau de retracement de 62 % à 18,55 $.

Une résurgence de la pression d’achat audit niveau a provoqué une hausse de 12 % du prix d’Ethereum Classic. Quoi qu’il en soit, ETC est bloqué en produisant des sommets plus bas depuis le 23 novembre. Cependant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures a glissé à 50, indiquant une réinitialisation potentielle de l’élan haussier. Si c’est vrai, cela devrait déclencher une reprise pour l’altcoin.

S’il y a une résurgence suffisante de la pression d’achat, le prix d’Ethereum Classic traversera la ligne de tendance à la baisse et atteindra 23,01 $. Si ce mouvement se produit après un balayage de la liquidité du stop de vente en dessous de 19,34 $, cela constituerait un gain d’environ 20 %.

Graphique ETC/USDT sur 1 heure

Bien que ces perspectives soient haussières, un échec à récupérer après avoir balayé le niveau de 19,34 $ indiquerait une faiblesse de l’action des prix Ethereum Classic. Si ETC produit un plus bas inférieur à 18,55 $, cela faussera les chances en faveur des baissiers et, potentiellement, déclenchera une correction pour retester le bas de la fourchette à 17,15 $.

Cette vidéo détaille comment les mouvements de prix Bitcoin pourraient affecter le prix Ethereum Classic