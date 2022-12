C’est la saison Dogecoin, d’autres altcoins peuvent faire une pause | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a rompu sa tendance baissière d’un an et demi avec une hausse de 163 % sur la période hebdomadaire.

Cette cassure a été suivie d’un retracement de 55% et est prête à déclencher un autre rallye.

Un chandelier hebdomadaire proche du niveau de support de 0,0675 $ invalidera la thèse haussière de DOGE

Le prix du Dogecoin montre qu’un mouvement explosif pourrait recommencer après la fin d’une tendance à la baisse de plusieurs années. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à DOGE alors qu’il tente un autre rallye.

Le prix Dogecoin prêt à faire un autre pas

Le prix du Dogecoin était sur une tendance à la baisse constante après avoir atteint un sommet historique à 0,739 $ en mai 2021. Une ligne de tendance reliant les sommets du swing a montré que DOGE était en baisse constante, et chaque tentative haussière a été martelée.

Fin octobre, les choses ont changé lorsque le prix du Dogecoin a augmenté de 163 % en moins de deux semaines, ce qui a brisé la tendance à la baisse pluriannuelle. Après avoir établi un sommet local à 0,158 $, DOGE a glissé de 55 % et a formé un creux plus élevé autour de 0,07713 $.

Le nouveau plus bas plus élevé a été suivi d’une hausse de 56 %, où le prix du Dogecoin fait actuellement face à une résistance à 0,109 $. Si cette tendance se poursuit, DOGE pourrait produire un sommet plus élevé à 0,181 $ ou 0,190 $.

L’indice de force relative (RS), qui semble s’être réinitialisé à 50 et rebondit actuellement, ajoute de la crédibilité à la poursuite de la tendance du prix Dogecoin. Cette évolution indique que la dynamique haussière augmente lentement au cours de la semaine.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si le prix Dogecoin ne parvient pas à maintenir cette pression d’achat, les baissiers peuvent prendre le relais. Une ventilation du niveau de support de 0,0675 $ sur la période hebdomadaire invalidera la thèse haussière de DOGE en créant un plus bas inférieur.

Une telle décision faussera les chances en faveur des baissiers et déclenchera potentiellement une vente de 26 %, faisant chuter le prix du Dogecoin au niveau de support de 0,0491 $.

