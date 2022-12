Un tribunal sud-coréen rejette le mandat d’arrêt du co-fondateur de Terra, déclare Daniel Shin « pas un risque de fuite » | Cryptomonnaie

L’effondrement de Terra a été le premier grand coup porté par l’industrie de la cryptomonnaie cette année, dont les effets sont encore visibles. Alors que l’équipe de Terra tente de tout réparer, les autorités sud-coréennes tirent constamment pour punir les coupables. Cependant, à première vue, les cartes ne sont pas en leur faveur.

Le co-fondateur de Terra, Daniel Shin, a été visé par les procureurs sud-coréens qui ont demandé un mandat d’arrêt plus tôt cette semaine. Mais dans les 48 heures, le tribunal a rejeté la requête du parquet.

Le tribunal sud-coréen a déclaré que sur la base du comportement de Daniel Shin au cours de l’enquête, il semblait plutôt improbable que le co-fondateur de Terra soit un risque de fuite ou détruise des preuves. Avec Daniel Shin, les mandats d’arrêt de trois investisseurs et quatre développeurs de l’équipe de Terra ont également été rejetés.

Commentant le rejet, un porte-parole de Terraform Labs a déclaré :

« [The court’s decision] illustre le caractère infondé des allégations des procureurs. Avec ces allégations derrière nous, notre objectif est de construire l’avenir de Terra et de développer le meilleur écosystème du web3 pour lancer et faire évoluer une blockchain.