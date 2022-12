Les liquidateurs de Three Arrows Capital prennent le contrôle des 35 millions de dollars de la société alors que les fondateurs restent en liberté | Cryptomonnaie

La société de conseil en liquidation de Three Arrows Capital, Teneo, a saisi les monnaies fiduciaires des banques singapouriennes.

Les fondateurs de Three Arrows Capital résideraient à Bali et/ou aux Émirats arabes unis, où les ordonnances des tribunaux étrangers ne sont pas facilement appliquées.

Plus tôt le mois dernier, le fondateur de Three Arrows Capital, Kyle Davies, a critiqué l’effondrement de FTX en déclarant que l’industrie de la cryptomonnaie avait été retardée de plus de cinq ans.

Three Arrows Capital est apparu comme l’un des plus gros chocs de cette année après la faillite de la société en juillet. Depuis lors, les tentatives de restructuration et de récupération de ses pertes se sont poursuivies, les liquidateurs de la société saisissant les participations de 3AC.

Le fonds Three Arrows Capital saisi

Three Arrows Capital, également connu sous le nom de 3AC, est en cours de liquidation, dirigé par le cabinet de conseil Teneo. Selon les dépôts du 2 décembre, la société a pris le contrôle de certains des actifs détenus par 3AC et a fait quelques progrès en termes de réalisation des actifs.

Les liquidateurs ont pris le contrôle d’environ 35,6 millions de dollars de monnaies fiduciaires, qui étaient auparavant détenues par des banques singapouriennes ou les avocats pré-désignés de la société. Deuxièmement, il a réussi à obtenir 2,751 millions de dollars de rachats forcés d’investissements.

De plus, plus de 60 types de jetons ont été identifiés à ce jour et les jetons récupérés sont conservés dans un compte de dépôt crypto contrôlé par les liquidateurs.

Mais alors que les liquidateurs tentent de redresser la situation sur le front des actifs, cela n’a pas été particulièrement réussi sur le front des personnes. Tentant de mettre la main sur les fondateurs Su Zhu et Kyle Davies depuis juillet, les liquidateurs n’ont réussi à les contacter qu’à deux reprises.

Depuis lors, Zhu et Davies sont en liberté quelque part à Bali et/ou aux Émirats arabes unis, où les ordonnances des tribunaux étrangers sont difficiles à faire respecter. Les fondateurs se sont également abstenus de coopérer, ne produisant aucun document.

De plus, selon les liquidateurs, les fondateurs auraient embauché des experts en sécurité à la mi-juin de cette année. Cela a été fait pour « établir des communications sécurisées entre des personnes désignées qui pourraient être supprimées ».

Ainsi, il semble plutôt hypocrite que les mêmes fondateurs commentent les autres alors qu’eux-mêmes ont également eu un impact sur l’industrie.

La chute de FTX fait reculer la crypto

L’effondrement de FTX a eu un impact significatif sur le marché de la cryptomonnaie, accumulant des pertes à tous les niveaux. Commentant la même chose dans une interview, le fondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, a déclaré que le revers de l’échange avait fait reculer l’espace cryptomonnaie de plus de cinq ans. Il ajouta,