Shiba Inu devrait être réévalué de + 10% alors que le dollar américain s’affaiblit considérablement | Cryptomonnaie

Les mouvements de prix du Shiba Inu restent limités cette semaine, bien que le dollar américain s’affaiblit fermement.

Les commerçants SHIB n’ont rien à faire, mais continuent d’acheter car un recalibrage devrait amener SHIB à 0,00001000 $.

Attendez-vous à une pression à la hausse avec une cassure au-dessus de la barrière psychologique à l’approche du Nouvel An.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) s’éloigne du niveau de support proche de 0,00000820 $, ce qui a été la clé pour novembre. Le niveau a maintenu son support et a empêché les baissiers de faire plus de creux. Comme le dollar américain s’affaiblit considérablement au cours du mois, cette réévaluation n’a pas encore eu lieu en conséquence pour SHIB, il est donc certain que ce recalibrage devrait entrer en vigueur tôt ou tard et faire sortir un grand nombre de baissiers de leurs positions pour 2022. .

SHIB devrait commencer 2023 avec une feuille fraîche et propre

L’action des prix du Shiba Inu a été très malmenée pour 2022, car son déclin ou son effondrement stupéfiant depuis avril a laissé de nombreux commerçants désespérés sur ce qu’il faut faire de leurs positions. Le commerce préféré pour 2022 n’était pas seulement l’USD long, mais aussi les crypto-monnaies courtes tout autour. Ce commerce semble arriver à la fin de son cycle de vie car déjà le dollar américain s’est considérablement affaibli par rapport à son point le plus fort pour 2022, et plusieurs crypto-monnaies sont sur le point de récupérer des niveaux importants plus élevés que les creux de 2022.

SHIB a encore ce rattrapage à faire car il se négocie toujours près du creux de 2022 d’ailleurs. Compte tenu de la faiblesse du dollar américain, SHIB devrait se négocier à 0,00001000 $. En ajoutant la petite histoire de récupération, les crypto-monnaies le verraient même s’échanger autour de 0,00001100 $. Avec cela, SHIB serait sur le point d’entamer sa trajectoire de reprise en 2023, car la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours et la SMA à 200 jours seraient cassées à la hausse et verraient un afflux massif de traders pour une position longue,

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Techniquement, il existe un risque supérieur dans SHIB car celui mentionné 0,00001000 $ est accompagné d’un panneau d’avertissement. Actuellement, ce niveau revêt une importance psychologique en raison de la SMA de 55 jours et est crucial depuis juin. Un rejet ferme contre cela verrait SHIB s’estomper rapidement et revenir vers 0,00000820 $ à la recherche d’un support, ce qui en ferait la troisième fois et douterait qu’il tienne.