Le prix de Cardano est soutenu et pourrait se déplacer de 10% vers le nord avant le Nouvel An | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano voit les commerçants haussiers rester assez absents du volume global.

ADA voit son RSI toujours stable, ce qui en fait une occasion en or de sauter plus haut.

Attendez-vous à un rattrapage dans les semaines à venir avec un resserrement haussier avant la fin de l’année.

L’action sur les prix de Cardano (ADA) se négocie dans des eaux plus calmes alors que les effets d’entraînement et les conséquences des faillites de FTX et BlockFi s’estompent enfin. Aucun véritable dominos ne devrait être ajouté au mélange avant la fin de l’année, et ces eaux plus calmes pourraient attirer à nouveau les commerçants dans la crypto-monnaie. Les bureaux et les commerçants individuels cherchent à se positionner pour 2023. Avec plusieurs risques extrêmes qui se dégonflent et le dollar américain au plus haut, ADA pourrait être le commerce pour 2023.

ADA est une bonne affaire à ces niveaux

Le prix de Cardano s’éloigne actuellement de 0,30 $, le plus bas de 2022, et voit même son action sur les prix se renforcer. Aucune véritable cassure haussière n’est encore arrivée, mais quelques petits signes émergent plutôt que les traders affluent lentement mais sûrement dans la crypto-monnaie très battue qui a reçu un coup après l’autre depuis l’effondrement de FTX. La confiance semble se rétablir et l’indice de force relative (RSI) est toujours proche de la barrière de survente.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Définir ce fondement et ce niveau le plus bas pour 2022 à 0,296 $ devient une cible sur le dos des traders ADA. Les traders essaieront volontiers d’utiliser certaines surprises dans les chiffres économiques qui pourraient indiquer une inflation plus élevée pour faire reculer l’action des prix. Si 0,296 $ casse et imprime de nouveaux creux pour 2022, attendez-vous à voir éventuellement un effondrement complet vers 0,200 $, un niveau pivot pour novembre 2021 et portant une dévaluation de 35 %.