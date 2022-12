Le jeton natif Binance BNB et les dérivés de jalonnement saignent après un exploit DeFi de 5 millions de dollars sur le protocole Ankr | Cryptomonnaie

Le jeton natif BNB de la plateforme d’échange Binance et ses jetons dérivés de jalonnement ont plongé après un exploit de 5 millions de dollars sur un protocole DeFi.

Le protocole DeFi Ankr, une plate-forme de nœud en tant que service, a subi un piratage en raison d’un bug dans son code qui permettait la frappe illimitée de son jeton.

L’exploit a augmenté la pression de vente sur Ankr Reward Bearing Stake (aBNBc) et Binance Coin (BNB).

Le jeton natif BNB de Binance a subi une baisse de 3% en réponse à l’exploit de 5 millions de dollars sur le protocole DeFi Ankr Protocol. Le protocole basé sur la chaîne BNB a confirmé qu’il avait été victime d’un exploit de plusieurs millions de dollars.

Lisez aussi: Effondrement de l’échange FTX, une perte de 3,1 milliards de dollars aurait pu être évitée à une condition

Le protocole DeFi Ankr hébergé sur la chaîne BNB de Binance touché par un exploit de 5 millions de dollars

Ankr Protocol, un nœud DeFi en tant que service, a confirmé l’exploit de 5 millions de dollars sur sa plate-forme. L’équipe d’Ankr a évalué les dégâts et les a plafonnés à 5 millions de dollars de jetons BNB natifs de Binance provenant de pools de liquidités.

La société de sécurité Blockchain Peckshield Inc a analysé l’exploit et a partagé que le contrat de jeton aBNBc avait un bug illimité. Plus précisément, alors que la frappe est protégée avec le modificateur onlyMinter, il existe une autre fonction (avec la signature de la fonction 0x3b3a5522) qui contourne complètement la vérification de l’appelant, pour permettre une frappe arbitraire. L’attaquant a exploité ce bug et a transféré les fonds volés au mixeur Tornado Cash qui détruit la piste des actifs.

L’attaquant a transféré des fonds volés à Tornado Cash

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance a tweeté à propos de l’incident et a dit à ses 7,9 millions de followers qu’il y avait un exploit possible sur le protocole Ankr. La clé privée du développeur a été piratée et le pirate a mis à jour le contrat intelligent en un contrat plus malveillant. Binance a suspendu les retraits et gelé environ 3 millions de dollars que les pirates avaient déplacés vers leur échange centralisé (CEX).

Hacks possibles sur Ankr et Hay. L’analyse initiale indique que la clé privée du développeur a été piratée et que le pirate a mis à jour le contrat intelligent en un contrat plus malveillant. Binance a suspendu les retraits il y a quelques heures. A également gelé environ 3 millions de dollars que les pirates informatiques déplacent vers notre CEX. – CZ Binance (@cz_binance) 2 décembre 2022

Binance a commenté l’exploit :

Nous sommes au courant de l’attaque ciblant le jeton aBNBc d’ankr. Notre équipe est engagée avec les parties concernées et BNBCHAIN ​​pour enquêter plus avant. Ce n’est pas une attaque contre Binance, et vos fonds sont SAFU sur notre échange. Ce fil sera mis à jour s’il y a des mises à jour.

Le prix d’Ankr Reward Bearing Stake BNB (aBNBc), le dérivé de jalonnement de BNB, a chuté de 99,6 % en réponse à l’exploit sur le protocole Ankr.

Le graphique des prix aBNBc montre une baisse de 99,6%

L’équipe d’Ankr Protocol a assuré aux commerçants qu’ils travaillaient à résoudre le problème. Le protocole DeFi a proposé de remédier à la situation en prenant un instantané et en réémettant ankrBNB à tous les détenteurs valides d’aBNBc avant l’exploit.

L’équipe d’Ankr a évalué les dégâts et il s’agit d’un maximum de 5 millions USD de BNB provenant des pools de liquidités. Nous travaillons actuellement dur pour résoudre ce problème efficacement et nous aimerions proposer ce qui suit pour remédier à la situation actuelle : — Ankr (@ankr) 2 décembre 2022

Le jeton ankrBNB serait toujours échangeable tandis que aBNBc et aBNBb ne seraient plus échangés. Ankr rendra les utilisateurs entiers grâce à son achat de 5 millions de dollars de jetons BNB et indemnisera les fournisseurs de liquidités touchés par l’exploit.

L’équipe du protocole DeFi a admis que les utilisateurs sont inquiets et Ankr continuera à travailler sur la situation pour éviter des exploits similaires à l’avenir.

Binance Coin a piqué du nez après l’exploitation du protocole basé sur la chaîne BNB

Le prix de Binance Coin (BNB) a chuté de 3,1 % depuis l’exploit du protocole Ankr. Le prix du BNB est à 57,5 ​​% de son sommet historique de 686,31 $.

Tableau des cours BNB/USDT

Sur le graphique des prix sur 4 heures, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours a dépassé l’EMA sur 200 jours, signalant un schéma croisé de la mort et la fin potentielle de la tendance haussière de BNB. L’indice de force relative (RSI) se lit à 42,14, ce qui implique que le jeton BNB est actuellement survendu.

Il y a une divergence prix/volume en BNB, le volume des échanges a augmenté de 25 % au cours des dernières 24 heures malgré la baisse des prix. Le prix du BNB pourrait chuter sur la base des données techniques ci-dessus.