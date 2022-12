Les actifs de crypto-monnaie seront définis comme des titres pour payer une facture de conservation de 12,7 milliards de dollars | Cryptomonnaie

L’échappatoire fiscale des actifs de crypto-monnaie est ciblée par les sénateurs américains travaillant sur un projet de loi de 12,7 milliards de dollars sur la conservation de la faune.

Trois personnes familières avec les négociations ont déclaré à E&E News que les sénateurs proposaient des éclaircissements sur la « règle de la vente fictive ».

Les crypto-monnaies seraient définies comme des titres pour appliquer la «règle de vente fictive» de l’US Internal Revenue Service et lever jusqu’à 12,5 milliards de dollars en une décennie.

Les actifs de crypto-monnaie, s’ils sont traités comme des titres, peuvent aider à payer 12,5 milliards de dollars au cours des dix prochaines années et à financer l’historique «Recovering America’s Wildlife Act». Si elle s’appliquait également aux crypto-monnaies, la «règle de vente fictive» de l’US Internal Revenue Service pourrait combler l’échappatoire de la crypto-imposition.

Actifs de crypto-monnaie traités comme des titres dans les négociations finales de RAWA

La fiscalité des crypto-monnaies présente une échappatoire qui peut être comblée en définissant la classe d’actifs comme des titres. Les sénateurs américains se rapprochent des négociations sur la loi bipartite Recovering America’s Wildlife Act (RAWA).

Pendant des mois, le projet de loi bipartite a été bloqué sur la manière dont il serait payé, ont déclaré des sources proches du dossier à E&E News au sujet d’une percée dans les négociations. Les sénateurs envisagent de supprimer une échappatoire fiscale et de créer un mécanisme de financement qui génère jusqu’à 12,5 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour payer RAWA.

Un tel mécanisme exigerait de la clarté sur la définition des actifs numériques. Trois sources anonymes ont déclaré à E&E News que les règles de vente fictives de l’US Internal Revenue Service qui s’appliquent aux titres pourraient être appliquées aux crypto-monnaies.

Le comité des finances du Sénat américain, un organe compétent en matière de financement, a confirmé que l’application de la «règle de la vente fictive» à la cryptomonnaie est une option dans la discussion en cours.

La fiscalité des actifs virtuels pourrait rapporter jusqu’à 12,5 milliards de dollars en dix ans

RAWA fournirait 1,3 milliard de dollars par an aux États et territoires et 97,5 millions de dollars par an aux tribus indigènes, pour les aider dans leurs efforts de conservation, de restauration et de protection de la faune et de l’habitat. Une coalition bipartite à la Chambre et au Sénat soutient les objectifs de la législation et la considère comme transformatrice.

RAWA est considéré comme un successeur naturel du Great American Outdoors Act de 2020 qui a réautorisé de manière complète et permanente le Land and Water Conservation Fund pour la première fois depuis la création du programme dans les années 1960.

Le plan initial du Sénat était de percevoir les redevances et les amendes payées par les pollueurs. Cependant, les législateurs des deux partis craignaient que cela ne résolve pas suffisamment le déficit fédéral en plein essor.

La nouvelle règle d’imposition des crypto-monnaies interdirait aux investisseurs de réclamer des pertes sur des titres vendus à perte, puis de racheter le même actif ou un actif similaire dans les 30 jours. La compensation de la règle de la vente fictive atteindrait soit 11,2 milliards de dollars, soit 12,5 milliards de dollars sur 10 ans, selon une source proche du dossier.