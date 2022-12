Ankr confirme l’exploit et demande l’arrêt immédiat des échanges | Cryptomonnaie

Le protocole de financement décentralisé a déclaré qu’il travaillait déjà avec les bourses pour arrêter immédiatement la négociation d’aBNBc.

Le protocole de financement décentralisé (DeFi) basé sur la chaîne BNB Ankr a confirmé qu’il avait été touché par un exploit de plusieurs millions de dollars le 1er décembre.

L’attaquant aurait pu frapper 20 000 milliards de BNB Ankr Reward Bearing Staked (aBNBc), un jeton de récompense pour BNB, BNB ↓ 287 $ jalonnés sur le protocole. L’exploiteur a depuis utilisé des services tels que Uniswap, Tornado Cash et divers ponts pour échanger et masquer les fonds et a réussi à gagner environ 5 millions USD de pièces USDC ↑ 1,00 $.

Semble que @ankr piraté il y a une heure ! L’exploiteur a frappé 20T aBNBc et l’a jeté sur #PancakeSwap. À l’heure actuelle, l’exploiteur a réussi à échanger plus de 5 millions $USDC.https://t.co/hF1tgNYw0t pic.twitter.com/XIPjBi6wvs — Lookonchain (@lookonchain) 2 décembre 2022

On pense que soit une vulnérabilité dans le contrat intelligent du protocole, soit un compromis des clés privées est à blâmer pour l’exploit.

Ankr n’a fait qu’une brève déclaration sur sa page Twitter indiquant que son « jeton aBNB a été exploité » et qu’il travaille actuellement avec des bourses pour arrêter immédiatement la négociation du jeton compromis.

Notre jeton aBNB a été exploité et nous travaillons actuellement avec des bourses pour arrêter immédiatement les transactions. — Ankr (@ankr) 2 décembre 2022

Cointelegraph a contacté Ankr mais n’a pas reçu de réponse immédiate.