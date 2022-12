First Mover Asia: la courte séquence de victoires de Cryptos se termine alors que les investisseurs restent prudents | Cryptomonnaie

AUSSI: Shaurya Malwa écrit que la sursouscription d’une offre d’échange initiale chez Binance souligne l’intérêt continu des investisseurs pour la crypto et peut offrir de l’espoir pour le rebond de l’industrie.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et Ether ont légèrement baissé pour briser une séquence de gains de trois jours, bien que la plus grande crypto en valeur marchande ait continué à changer de mains à près de 17 000 $.

Insights: Un IEO à l’échange de crypto Binance montre que de nombreux investisseurs restent élevés sur les crypto-monnaies, malgré le marché baissier en cours.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

La courte séquence de victoires de Bitcoin se termine

De James Rubin

Les prix de la crypto, qui avaient roulé cette semaine, ont reculé jeudi, soulignant la prudence des investisseurs quant au sort de l’industrie et à l’économie en général.

Bitcoin s’échangeait récemment juste en dessous de 17 000 $, en baisse de 0,8 % au cours des dernières 24 heures. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait augmenté pendant trois jours consécutifs au milieu de données encourageantes sur l’emploi et la productivité et dans l’espoir que la banque centrale américaine était prête à réduire sa politique monétaire belliciste. Mercredi, le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, avait suggéré dans un discours au Brookings Institute que la Fed pourrait relever les taux d’intérêt de 50 points de base, en baisse par rapport à son récent régime de 75 points de base.

Mais dans les 36 heures qui ont suivi les remarques de Powell, les cryptos ont été largement peu impressionnés par la perspective d’une liquidité accrue et plus préoccupés par la contagion liée à l’effondrement du géant de l’échange de crypto FTX, sans parler des autres débâcles de 2022 qui continuent de se frayer un chemin devant les tribunaux.

« Les cryptos sont en difficulté », a écrit Edward Moya, analyste de marché senior pour le teneur de marché des changes Oanda, dans un e-mail. « Les inquiétudes se font jour quant au fait que les prêts Tether pourraient être le prochain grand risque pour la cryptoverse. Les pièces stables sont une partie importante du monde de la cryptomonnaie et si l’une des principales se casse, cela enverra Bitcoin et Ethereum à de nouveaux plus bas. »

Ether se maintenait stable légèrement en dessous de 1 300 $, en baisse de 1,2 %. Les autres cryptos majeurs étaient largement dans le rouge, bien que légèrement ombragés, bien que la pièce de monnaie populaire DOGE ait récemment chuté de plus de 4%. DOGE avait grimpé d’environ 50% sur une période de huit jours à partir du 22 novembre. MATIC, le jeton de la plate-forme de blockchain de couche 2 Polygon, a baissé de plus de 2% après avoir augmenté au moins en partie au cours des deux derniers jours sur les nouvelles que son application l’interface de programmation (API) serait bientôt déployée sur le service d’indexation web3, The Graph.

Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a chuté de 1,26%.

La journée des cryptos a largement concordé avec la morosité des actions, le Nasdaq et le S&P 500 ayant baissé de quelques fractions de point de pourcentage. Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté.

Moya a noté que les investisseurs – crypto et autres – attendraient la publication des données sur la masse salariale non agricole pour la dernière lecture sur le marché du travail, qui a montré des signes de refroidissement au cours des derniers mois. En novembre, les entreprises privées n’ont ajouté que 127 000 emplois, selon le processeur de paie ADP, soit moins de la moitié du nombre d’octobre.

Pendant ce temps, Pranav Kanade, gestionnaire de portefeuille pour les fonds communs de placement et la société ETF VanEck, a déclaré mercredi au programme First Mover de CoinDesk TV qu’il serait difficile de prédire où les prix de la cryptomonnaie toucheraient le fond, bien qu’il ait émis une note optimiste concernant les récentes crises de l’industrie et la baisse du marché.

« Lorsque nous examinons l’un des aspects positifs de ce qui vient de se passer, vous avez vu de nombreux investisseurs retirer des actifs en auto-garde », a-t-il déclaré, ajoutant: Je suppose que tous ceux qui restent dans l’écosystème sont probablement de vrais croyants dans le la technologie sous-jacente et même la future hausse de la classe d’actifs. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +2,9% Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +1,8% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +0,6 % L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −3,0 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −2,8 % Devise Stellar XLM −1,9 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Dans certains coins, les rêves de crypto sont toujours florissants

Par Shaurya Malwa

Quel marché baissier ?

Selon l’endroit où vous regardez, le rêve de la crypto est en plein essor.

Une offre d’échange initiale (IEO) récemment conclue à l’échange de crypto Binance a vu les participants verrouiller plus de neuf millions de BNB, évalués à plus de 2,7 milliards de dollars, alors qu’ils se disputaient l’attribution des jetons HOOK de Hooked Protocol.

L’IEO, un événement de collecte de fonds administré par une bourse, intervient alors que les marchés de la cryptomonnaie font face à un marché baissier d’un an qui a été exacerbé par l’implosion de plusieurs projets majeurs, plus récemment le géant de la bourse de cryptomonnaie FTX. Certains jetons ont perdu jusqu’à 95 % de leur valeur au milieu de la contagion, et le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a plongé de plus de 60 %.

Mais le

Les IEO voient généralement les utilisateurs verrouiller une certaine quantité de jetons natifs de cet échange pour les allouer à un autre jeton qui serait bientôt échangé sur cet échange.

Un total de 114 772 participants ont engagé 9 010 765,2954 BNB pendant la période de souscription, ce qui représente une sursouscription de 1 066x. Les utilisateurs recevraient entre 139,44 HOOK et 13 944 HOOK en fonction du BNB qu’ils verrouillent. Le BNB serait restitué aux utilisateurs après la distribution de HOOK – moins un montant fixe prédéterminé allant de 0,4 BNB à 4 BNB.

Hooked Protocol construit la couche de rampe pour les applications Web3 et les produits « apprendre et gagner » sur mesure. HOOK est le jeton de gouvernance de l’écosystème, et est utilisé pour accéder aux événements communautaires et aux NFT exclusifs, et pour les achats intégrés, y compris les outils de jeu, pour les dApps construits sur Hooked.

Hooked Protocol a levé plus de 6 millions de dollars lors de deux séries de ventes de jetons privés plus tôt cette année et a une valorisation actuelle de 60 millions de dollars. L’offre totale de HOOK est de 500 millions et l’offre en circulation lors de l’inscription sera de 50 millions.

Événements importants

Art Basel (Miami Beach)

Symposium international sur les progrès de la blockchain (Singapour)

Semaine philippine de la blockchain (Philippines)