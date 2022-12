Le président de la CFTC propose de renforcer le projet de loi sur les produits numériques en citant l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, a témoigné jeudi lors des audiences du Congrès contre FTX. Benham a fait des déclarations importantes concernant la réglementation et l’autorité, ainsi que la nécessité de revoir le projet de loi du Sénat.

Rostin Behnam de la CFTC a déclaré au Comité sénatorial de l’agriculture que son agence n’aurait pas pu empêcher la chute de FTX. Il a défendu cela en disant que puisque FTX n’était pas réglementé par la CFTC, il n’avait aucun pouvoir sur l’échange.

Par conséquent, lors de l’audience du Congrès, Behnam a demandé plus d’autorité sur les échanges au comptant sur le marché au comptant. Si elle est accordée, cela ferait de la CFTC la première agence fédérale à réglementer cet espace.

Il a par ailleurs déclaré que quoi qu’il en soit, une crise telle que l’effondrement de FTX aurait pu être évitée si la loi sur la protection des consommateurs de produits numériques (DCCPA) avait été transformée en loi. Ce projet de loi viserait à interdire le mélange de fonds, qui était la principale raison de l’effondrement de FTX.

Non seulement cela, mais Benham a également suggéré qu’avant l’adoption du projet de loi, il serait sage de le revoir une fois de plus. Cela donnerait à l’agence un deuxième regard pour s’assurer que le projet de loi ne comporte pas de lacunes ou de trous. Il a dit,

« Où le projet de loi peut être renforcé [is] les divulgations concernant les informations financières de l’entité, de l’entité cryptomonnaie et des conflits d’intérêts, évidemment une question dont de nombreux membres ont parlé aujourd’hui, étant donné les conflits effrontés qui se sont produits au sein de l’entité non réglementée.

Quoi qu’il en soit, Benham avait l’intention de gagner beaucoup plus d’autorité sur les autres acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie. Il a exigé la possibilité de surveiller les marchés au comptant et a suggéré d’adopter le projet de loi comme il l’a déclaré,

« Nous devons aller de l’avant le plus tôt possible. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans les prochains mois et courons le risque que les clients perdent de l’argent à cause de ces lacunes. »