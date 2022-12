Coinbase Wallet désactive les transferts NFT alors qu’Apple impose le respect des frais de 30% | Cryptomonnaie

Coinbase Wallet a annoncé que la collecte des frais via le système d’achat intégré est impossible en raison de limitations technologiques.

Plus tôt cette semaine, Coinbase Wallet a également mis fin à la prise en charge de XRP, ETC, BCH et XLM, invoquant une faible utilisation.

Le volume mensuel des ventes de NFT a chuté à un creux de 18 mois de 414,8 millions de dollars.

Coinbase Wallet a fouillé la plus grande entreprise de technologie au monde, Apple, après avoir été obligée de désactiver certaines de ses fonctionnalités. Le service de portefeuille du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde n’a pas pu suivre certaines politiques d’Apple, ce qui a entraîné la situation difficile de Coinbase.

Coinbase Wallet rasé par Apple

Le service de portefeuille de Coinbase a tweeté jeudi qu’il était contraint de désactiver sa fonction de transfert NFT sur iOS. Coinbase Wallet a expliqué qu’Apple avait bloqué la dernière version de l’application jusqu’à ce que la fonction de transfert soit désactivée.

La raison derrière cela est la demande d’Apple pour 30% des frais d’essence, conformément à son système d’achat intégré. Cette taxation s’applique à toutes les applications de l’App Store depuis sa création, qui est restée inaperçue pendant un certain temps, pour être mise en évidence récemment par des personnalités comme Elon Musk également.

En ce qui concerne les NFT, les transferts sur les réseaux blockchain nécessitent des frais pour traiter les transferts. Cependant, ces frais ne sont ni centralisés ni fixes, c’est pourquoi il est impossible pour Apple de percevoir 30% sur chaque transfert. Coinbase Wallet ajouté au même, indiquant,

« Pour quiconque comprend le fonctionnement des NFT et des blockchains, ce n’est clairement pas possible. Le système d’achat intégré d’Apple ne prend pas en charge la cryptomonnaie, nous ne pourrions donc pas nous y conformer même si nous essayions. »

C’est le deuxième coup reçu par les utilisateurs de Coinbase Wallet en une semaine. Le 28 novembre, le portefeuille d’auto-conservation a annoncé la décision de retirer le support des jetons – Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC) et Stellar (XLM). Invoquant un manque de demande, ces actifs ont été supprimés par la plateforme.

Les NFT continuent de glisser

Bien que le service de transfert NFT sur Coinbase Wallet soit désactivé pour le moment, il ne subira peut-être pas beaucoup de dégâts. En effet, la demande de NFT a diminué de mois en mois depuis janvier de cette année. Début 2022, le volume total des ventes généré par les NFT s’élevait à 17,1 milliards de dollars.

Volume de ventes mensuel NFT

Cependant, le mois de novembre n’a enregistré que des ventes de NFT générant 414 millions de dollars en volume, ce qui est le chiffre enregistré le plus bas depuis juin 2021. De plus, il ne semble pas non plus y avoir d’augmentation de la demande de NFT, ce qui permet à décembre d’enregistrer encore plus bas. volume des ventes.