L’Italie imposera les gains cryptomonnaies à partir de 2023, le Royaume-Uni poursuivra ses plans de hub cryptomonnaie malgré l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

L’Italie est sur le point de taxer les actifs numériques en suivant les traces d’autres pays comme le Portugal. La chute du marché de la cryptomonnaie qui a commencé après l’effondrement de FTX a placé les actifs numériques au premier plan des préoccupations des gouvernements. Quoi qu’il en soit, le Royaume-Uni a l’intention d’aller de l’avant avec son programme pour devenir une plaque tournante de la cryptomonnaie.

L’Italie a récemment annoncé une disposition dans le projet de budget du pays pour 2023, qui étendra également l’impôt sur les gains en capital aux bénéfices du trading de crypto. La taxe de 26% sera prélevée sur les gains d’actifs numériques supérieurs à 2 000 euros.

Par ailleurs, le gouvernement du Premier ministre italien Giorgia Meloni a présenté un nouveau projet de loi. Le projet de loi donnera aux contribuables la possibilité de déclarer leurs avoirs numériques dans leurs déclarations de revenus. Cela se traduirait par le fait que les citoyens paieraient une taxe de 14% sur la valeur des actifs qu’ils détiennent à compter du 1er janvier 2023. La proposition comprend également des obligations de divulgation et étend le droit de timbre aux actifs cryptomonnaies.

Après l’effondrement de FTX, de nombreux pays ont changé leur position optimiste sur la cryptomonnaie en examen minutieux. Cependant, le Royaume-Uni ne reculera pas malgré les craintes de contagion entre les sociétés de cryptomonnaie. Le secrétaire britannique à l’économie, Andrew Griffith, a déclaré que le pays ne changerait pas de cap et continuerait à s’appuyer sur ses plans de cryptomonnaie. Lors de la conférence nationale de TheCityUK, Griffith a déclaré :

«Nous faisons avancer ce programme et je continue de présider le groupe d’engagement cryptomonnaie pour entendre l’industrie et partager les progrès. Le projet de loi sur les services et les marchés financiers nous permet déjà d’établir un cadre de réglementation des actifs cryptomonnaies et des pièces stables au Royaume-Uni, et nous consulterons sur un régime de premier plan mondial pour le reste du marché des actifs cryptomonnaies plus tard cette année.