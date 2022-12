Le prix de Solana affiche le plus grand afflux de transactions lors de la baisse de 65 % de novembre | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a perdu 65% de sa valeur marchande en novembre.

L’API de Binance Exchange affiche le jour de trading le plus important pendant la baisse du prix SOL.

Une cassure au-dessus de 14 $ pourrait déclencher un pic dans la zone de prix de 17 $.

Le prix de Solana a été un crypto-sous-performant tout au long du mois de novembre. Alors que plusieurs crypto-monnaies ont produit des rallyes de contre-tendance décents à époustouflants, le prix de Solana est resté supprimé. Alors que le prix du SOL oscille à 20 % au-dessus du nouveau creux annuel établi à 10,94 $, les données techniques suggèrent que le jeton de contrat intelligent centralisé pourrait encore baisser.

Le prix de Solana face à la répression

Le prix de Solana est actuellement mis aux enchères à 13,54 $. Les traders ont échoué à trois reprises en novembre pour dépasser la zone des 14 dollars. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la baisse de 65 % montre que la zone de 14 $ n’est qu’un retracement de 23,6 %. Parmi les swing traders de Fibonacci, le niveau susmentionné n’est pas considéré comme une zone de confluence forte. En d’autres termes, le niveau de 23,6 % est généralement dépassé, car la plupart des praticiens du Fib considèrent les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 % comme des cibles magnétiques.

Ce n’est qu’avec le recul d’une vente que la force baissière peut être transparente. Pourtant, l’échec de Solana à franchir la zone de résistance impopulaire peut fournir un contexte et une justification à la répression haussière.

L’indicateur de volume ajoute d’autres indices, car la première bougie engloutissante baissière de 3 jours qui a amené SOL dans la zone de prix actuelle montre le plus grand nombre de transactions effectuées depuis la création de Solana. Selon l’API d’échange de Binance, 83,196 millions de dollars de jetons Solana ont été échangés au cours de la chute de 3 jours entre le 7 et le 9 novembre.

Étant donné que seuls les teneurs de marché intelligents peuvent produire des volumes aussi importants, l’afflux peut être interprété comme une confiance extrêmement baissière de la part des investisseurs à forte capitalisation dans la tendance actuelle à la baisse.

Sur la base des données techniques, la baisse du prix du SOL est probablement annulée. Le prochain objectif de l’traders serait la zone de liquidité 2020 à 10 $ et potentiellement 7 $, créant jusqu’à 48 % de baisse par rapport à la valeur marchande actuelle de SOL.

Graphique 3 jours SOL USDT

Les haussiers devront défier le chandelier qui a amené le prix du SOL dans la fourchette actuelle pour invalider son potentiel baissier. Une rupture du cours de clôture de la bougie à 16,45 $ créerait de nouvelles opportunités pour les haussiers de grimper plus haut. Les cibles potentielles seraient les niveaux de 38,2 % et 50 % de Fib à 17,86 $ et 20,72 $. Le prix du sol augmenterait jusqu’à 56% si les niveaux étaient dépassés.