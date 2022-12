L’action sur le prix de Crypto.com Coin est mince par rapport à ses pairs dans les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com Coin affiche un léger gain de 4 % à la suite du discours de la Fed de mercredi soir.

Le CRO s’estompe déjà de près de moitié juste après la cloche d’ouverture européenne.

Attendez-vous à voir CRO aller nulle part car les commerçants ne regardent que les grands noms de la cryptomonnaie.

Le prix de Crypto.com Coin (CRO) est apparemment en sourdine dans sa réaction aux événements de mercredi soir. Le président de la Fed, Powell, a pris la parole lors d’une réunion ad hoc à New York et a déclaré que la Fed s’écartait un peu de sa position belliciste ferme. Cela ouvre une certaine marge d’aspiration sur les marchés mondiaux. Alors que les actions et les principales crypto-monnaies misent sur cela, le CRO ne va nulle part.

CRO a peut-être raté sa chance d’un rallye ici

Le prix de Crypto.com Coin ne montre pas de bons signes indiquant qu’il sera en mesure de conserver les gains qu’il a enregistrés mercredi à la cloche de clôture américaine. Même alors, la réaction des prix a été très modérée alors que les marchés mondiaux se sont fermement redressés, et les actions ont même atteint un sommet de 2 mois à la suite des commentaires de Powell. Les différentes classes d’actifs du marché ont un peu d’oxygène pour respirer et pourraient encore imprimer quelque chose à montrer pour 2022.

CRO, cependant, semble avoir raté le coche avec le rallye. L’indice de force relative (RSI) s’incline déjà à la baisse et pourrait bientôt atteindre à nouveau la frontière de survente. Cela montre que les forces baissières du CRO sont tout simplement trop importantes pour être surmontées pour le moment. Pourtant, nous pourrions voir CRO à 0,0600 $ au cours du week-end.

Graphique journalier CRO/USD

Si le CRO parvient à rattraper son retard, alors que plusieurs risques extrêmes s’atténuent à l’horizon 2023, un effet de réévaluation pourrait se produire. Cela indiquerait que le prix augmenterait alors que les crypto-monnaies se réveillent enfin de leur sommeil hivernal. Attendez-vous à un saut rapide vers le premier 0,0800 $ et le prochain 0,1000 $, qui est un niveau pivot pour la majeure partie de 2022.